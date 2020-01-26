最重要、也是最欠缺的是英語能力

日本資料庫

人，被逼到走投無路時，都會拼命的。這麼說來，公司員工提高英語能力的關鍵，也不是公司的培訓進修制度？！

TOEIC是世界通行的英語能力測試，其運營方國際商務交流協會開展的「英語應用情況調查」結果顯示，82.6％的公司表示，今後商務人士最需要掌握的知識和技能是英語，並且，在被問及員工 「最欠缺的技能」時，有67.0％列舉了英語，占各選項之首。由此可見，對企業來說，如何提高員工的英語能力是個讓人頭痛的老大難問題。

在問及員工使用英語的現狀和對3年後情況的預測時，回答最多的是「只有從事對外貿易的部門使用英語」，占比為61%；而對3年後的預測，則大幅下降至38.8%。另外，在「員工的部門分配和調動」時，對英語能力有一定要求的公司，目前僅占18.0％，但3年後預計將成長到36.7%。而且員工在回答這個問題時也認為，即便和國外沒有生意關係，也需要具備英語能力。

此外，就公司開展英語培訓時遇到的問題，回答最多的是「難以誘發和維持大家的學習興趣和積極性」，占比為66.3%，其他回答較多的還有「水準參差不齊」「難以確保進修時間」等。

在問及員工個人在提高英語能力上存在的問題時，回答最多的是「工作中使用英語的機會少」，占比為50.4％。

大聲疾呼學習英語的重要性時來已久，但現實是多數公司員工使用英語的機會還很少。是否迫切地感覺到了必要性這一點，或許才是提高員工的英語水準的關鍵。

標題圖片：PIXTA