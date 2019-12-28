日本歷任首相中，曾經的「長州藩」出身者占3成

日本資料庫

日本在任時間最長的4位首相安倍晉三、桂太郎、佐藤榮作、伊藤博文全都是山口縣（現行行政區劃）人。該縣在江戶時代以前被稱作長州藩，是幕府末期倒幕運動和明治維新的中心，誕生了許多活躍在明治新政府的政治家。

按照現在的行政區劃，江戶時代的「長州藩」大致相當於今天的山口縣。山口縣位於本州西端，從東京乘坐新幹線前往縣政府所在地山口市需要4個半小時。相對來說，這裡給人的印象是「遠離首都的偏僻之地」。然而，此地自古就是連接九州和中央的海上交通要衝，與中國大陸和朝鮮半島也有交往，吸收了許多先進的文化。

平安時代，源氏和平氏在下關市展開的「壇浦之戰」，是日本從貴族社會走向到武家社會的轉捩點。從室町時代到戰國時代，沙勿略（San Francisco Xavier）、雪舟（畫家），以及為躲避戰亂而逃離京都的朝廷人士和文化人等紛紛來到山口，以至於這裡被人們稱作「西京」。

江戶時代，毛利氏將藩廳設在了萩市。此後，以藩校明倫館為代表，長州藩各地建起了眾多私塾和寺子屋（僧侶、武士、神官等人擔任教師的平民教育場所——譯註）。這裡人才輩出，推動了明治維新的發展，並誕生了許多活躍在明治新政府裡的政治家。

安倍首相經常說起的吉田松陰，就是山口縣出身的偉人。他主辦的松下村塾培養出了高杉晉作、久阪玄瑞、伊藤博文等明治維新的核心人物。在後來的新政府內，長州藩出身者具有重要的影響力，反政府派將薩摩藩和長州藩斥責為「藩閥政治」。薩摩（鹿兒島）人和長州（山口）人掌控政府實權的體制一直延續到大正時期。岸信介是安倍首相的外祖父，佐藤榮作是岸信介的兄長，也就是安倍首相的外叔祖父。

從日本第一任首相伊藤博文算起，迄今共有8位首相是山口縣人。他們的合計在任時間達到了15268天，意味著1855年12月22日伊藤博文就任首相以後，3分之1的時間都是由山口縣人在擔任首相。

姓名 最初就任首相的時間 在任時間 伊藤博文 1885年 12月22日 2720 山縣有朋 1889年 12月24日 1210 桂太郎 1901年 6月2日 2886 寺內正毅 1916年 10月9日 721 田中義一 1927年 4月20日 805 岸信介 1957年 2月25日 1241 佐藤榮作 1964年 11月9日 2798 安倍晉三 2006年 9月26日 2888 編輯部根據首相官邸網站資訊等製作

（首相安倍晉三的在任時間為截至2019年11月20日的數字）

儘管產業現代化步伐稍顯落後，但大正時代，下關和宇部的工業化得到了快速發展，而日本海沿岸地區則對農業和水產業的依賴度較高。現在的主要產業，是瀨戶內海沿岸的石油化工和鋼鐵造船等重化工業。通過海底隧道和關門橋可以直通北九洲，所以在文化和經濟方面與北九洲地區的聯繫十分密切。

標題圖片：位於山口縣萩市的松下村塾，作為「明治日本產業革命遺產」的一個組成部分，於2015年被列入聯合國教科文組織的世界遺產名錄（時事）