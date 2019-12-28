日本歷任首相中，曾經的「長州藩」出身者占3成

日本歷任首相中，曾經的「長州藩」出身者占3成政治外交 歷史
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按照現在的行政區劃，江戶時代的「長州藩」大致相當於今天的山口縣。山口縣位於本州西端，從東京乘坐新幹線前往縣政府所在地山口市需要4個半小時。相對來說，這裡給人的印象是「遠離首都的偏僻之地」。然而，此地自古就是連接九州和中央的海上交通要衝，與中國大陸和朝鮮半島也有交往，吸收了許多先進的文化。
平安時代，源氏和平氏在下關市展開的「壇浦之戰」，是日本從貴族社會走向到武家社會的轉捩點。從室町時代到戰國時代，沙勿略（San Francisco Xavier）、雪舟（畫家），以及為躲避戰亂而逃離京都的朝廷人士和文化人等紛紛來到山口，以至於這裡被人們稱作「西京」。
江戶時代，毛利氏將藩廳設在了萩市。此後，以藩校明倫館為代表，長州藩各地建起了眾多私塾和寺子屋（僧侶、武士、神官等人擔任教師的平民教育場所——譯註）。這裡人才輩出，推動了明治維新的發展，並誕生了許多活躍在明治新政府裡的政治家。
安倍首相經常說起的吉田松陰，就是山口縣出身的偉人。他主辦的松下村塾培養出了高杉晉作、久阪玄瑞、伊藤博文等明治維新的核心人物。在後來的新政府內，長州藩出身者具有重要的影響力，反政府派將薩摩藩和長州藩斥責為「藩閥政治」。薩摩（鹿兒島）人和長州（山口）人掌控政府實權的體制一直延續到大正時期。岸信介是安倍首相的外祖父，佐藤榮作是岸信介的兄長，也就是安倍首相的外叔祖父。
從日本第一任首相伊藤博文算起，迄今共有8位首相是山口縣人。他們的合計在任時間達到了15268天，意味著1855年12月22日伊藤博文就任首相以後，3分之1的時間都是由山口縣人在擔任首相。
|姓名
|最初就任首相的時間
|在任時間
|伊藤博文
|1885年 12月22日
|2720
|山縣有朋
|1889年 12月24日
|1210
|桂太郎
|1901年 6月2日
|2886
|寺內正毅
|1916年 10月9日
|721
|田中義一
|1927年 4月20日
|805
|岸信介
|1957年 2月25日
|1241
|佐藤榮作
|1964年 11月9日
|2798
|安倍晉三
|2006年 9月26日
|2888
編輯部根據首相官邸網站資訊等製作
（首相安倍晉三的在任時間為截至2019年11月20日的數字）
儘管產業現代化步伐稍顯落後，但大正時代，下關和宇部的工業化得到了快速發展，而日本海沿岸地區則對農業和水產業的依賴度較高。現在的主要產業，是瀨戶內海沿岸的石油化工和鋼鐵造船等重化工業。通過海底隧道和關門橋可以直通北九洲，所以在文化和經濟方面與北九洲地區的聯繫十分密切。
標題圖片：位於山口縣萩市的松下村塾，作為「明治日本產業革命遺產」的一個組成部分，於2015年被列入聯合國教科文組織的世界遺產名錄（時事）