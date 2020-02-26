青年人癌症患者中有75％是女性

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AYA（Adolescent and Young Adult）是指處於15至39歲的青春期以及成年前期的年輕人。在他們當中，罹患癌症的人有75.9％是女性。雖然從全年齡層來看，男性罹患癌症的比例要略高一些，但在AYA患者中，情況卻完全不同。

日本國立癌症研究中心與日本國立成長發育醫療研究中心，在2019年10月發布了2016年和2017年共計844家醫療機構的癌症患者數據統計報告。該報告顯示，在醫院進行初次治療的病患中，有83,489人未滿40歲。從前的統計報告，是以20歲作為成年和未成年的分界線，但這回首次採用了新的劃分方法，以15歲為分界，分為兒童患者和AYA患者。

該報告指出，兒童癌症患者有6,667例，AYA患者有76,822例。兒童患者中男女比例接近，女性佔44.6％，而在AYA患者中，女性則佔75.9％ 。從全年齡層的女性患者佔總人數的43％（2016年統計數據）來看，不得不說AYA女性的癌症患者比例相當高。

從癌症患者的年齡來看，自25-29歲左右開始，患者人數開始激增，所佔比例為14％，30-34歲為27％，35-39歲為43％，患病比例隨著年齡的增長呈現飛躍式上升。在AYA人群中，30歲以上患者佔總數的70％。

上述兩大研究中心在報告中指出：「25歲以後癌症發病率的激增，主要與女性子宮頸癌和乳癌發病率的增加有關」。

標題圖片：（utah51／PIXTA）