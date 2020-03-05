有三成大學畢業生、四成高中畢業生，於工作未滿三年時就離職

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從各級學校畢業後馬上就找到工作的人，稱為「應屆就業者」。在他們當中，有三成大學畢業生和四成高中畢業生，在三年內就離職。據稱，學生畢業時的就業環境會影響到他們的離職率。

日本厚生勞動省2019年10月統計公佈了2016年3月從各級學校畢業後走上工作崗位的應屆就業者之工作三年內的離職情況。該數據顯示，大學畢業的應屆就業者工作三年內的離職率為32.0％（比去年增加0.2個百分點），短期大學畢業生為42.0％（增加0.5個百分點），高中畢業生為39.2％（減少0.1個百分點），國中畢業生為62.4％（減少1.7個百分點）。

綜合以往數據來觀察，可以看出其中的波動。厚生勞動省分析指出，若應屆畢業生在就業率低（就業環境差）的年份找到工作的話，則三年內的離職率會相對偏高。因此「畢業時的就業環境」被認為是影響離職率的一個重要因素。

不論高中畢業生或大學畢業生，在小規模公司工作的人離職率較高。在人數不足5人的小公司內，大學畢業生的離職率為57.7％（比去年增加0.7個百分點），高中畢業生為64.9％（增加0.6個百分點）；而相反地，在擁有1,000名以上員工的大公司內，大學畢業生和高中畢業生的離職率分別只有25.0％（增加0.8個百分點）和26.0％（增加0.7個百分點）。

不論高中畢業生或大學畢業生，離職率最高的行業都是「旅館／餐飲服務業」，排名第二和第三位的分別是「生活相關服務業／娛樂業」、「教育／培訓業」 。接下來的排名，大學畢業生離職率高的行業依次是「醫療／福利」、「零售業」，高中畢業生則為「零售業」、「不動產／物品租賃業」。

標題圖片：（Rina／PIXTA）