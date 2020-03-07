打零工時薪達到史上最高的1074日圓 : 勞動力不足，促使最低薪酬上漲

日本資料庫

少子老齡化造成勞動力短缺，打工時薪逐步上漲。

知名招聘資訊公司RECRUIT JOBS的調查顯示，2019年10月日本三大都市圈（首都圈／東海地區／關西地區）招聘兼職員工和打工者時開出的平均時薪達到1074日圓，創下史上最高記錄。

從2007年以來的統計中可以看出，日本兼職、打工者的最低時薪是2007年4月的928日圓，下半年以後，基本上在940日圓至960日圓之間浮動。2008年9月的雷曼事件和2011年3月的東日本大地震，也沒有對打工時薪帶來重大影響。

呈現出時薪上漲趨勢是從2014年左右開始的。其主要原因，是隨著少子高齡化問題的不斷加劇，造成了日本勞動人口的減少，勞動力不足日趨嚴重。

比如日本的快遞行業，因為人手短缺，員工的加班，超時工作成為不容忽視的一大問題。龍頭企業YAMATO運輸不得不下決心限制收件數量，提高基本運費。此外，零售業和餐飲業也面臨同樣問題，小時工和兼職工的時薪也因此而一點點地上漲。

日本厚生勞動省的中央最低薪酬審議會去年7月決定，將最低時薪上調至901日圓，比上年度增加27日圓。這一決定也成為打工時薪上漲的又一重要因素，東京和神奈川地區首次超過了1000日圓。

根據上述情況，如果以日本大學生平均每週打工2.9天、15小時的資料來計算，他們一周將增加1890日圓的收入。這個金額有多大價值呢？最簡單易懂地說，就是大約相當於一個上班族的兩頓午餐費。

標題圖片 : PIXTA