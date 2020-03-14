露出鼻毛魅力大減！ 七成男性每週至少修剪一次

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設想一下，一位女士精心打扮後，和心愛的人在高級西餐廳約會。但坐在桌子對面的他，鼻子裡露出鼻毛，這是不是會瞬間令人超級失望！？

穿著筆挺的西裝滿懷自信地走出家門，卻無意中在廁所發現自己鼻子裡露出了鼻毛，一時間哭笑不得……這樣的經歷你有過嗎？

綜合刀具製造商貝印在日本首都圈對1400名男性和1400名女性實施一項調查顯示，有20.8%的男性和54.1%女性，在和伴侶外出時發現過對方鼻毛露出，並且有68.3%的男性和83.6%的女性表示，在注意到後會告訴對方。

顯然大家都很介意伴侶露出鼻毛這件事，男性和女性中各有半數左右的人「希望對方能好好修剪一下」，特別是女性，有22.7%的人認為露出鼻毛會「魅力大減」，20.2%的人覺得「倒胃口」，25.2%的人覺得「看上去髒兮兮」。

對於多長時間修剪一次鼻毛這個問題，無論男女，回答「每週一次」的最多。整體上看，男性似乎更注意自己的鼻毛，合計有68.7%男性每週修剪一次以上。

題圖：PIXTA