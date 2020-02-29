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方濟・沙勿略將基督教傳入日本至今已有470年歷史。但在江戶時代約250年裡，鎖國政策和禁教令阻斷了基督教文化的傳播。本文將簡單介紹基督教在日本的發展歷史。

1549年，基督教傳入日本。那是被稱作戰國時代的一個戰亂之世。在九州地區，有的大名為了贏得回報，確保在南蠻貿易中的利權，便選擇了接受洗禮，改信基督教，開始保護傳教士，並允許他們傳教。然而，豐臣秀吉在1587年發布驅逐傳教士的命令之後，清除基督教的動作日益加劇。後來，江戶幕府也在1612年頒布了禁教令。此後的大約250年間，由於日本一直閉關鎖國，所以並未接觸到西歐的基督教文化。基督教再度傳入日本，是在開國後的19世紀中後期。

在文化廳實施的「宗教統計調查」中顯示，截至2017年12月31日，基督教派信徒人數為1,921,834人，佔日本總人口（1.26億人）中的比例為1.5％。

【基督教在日本的發展簡史】

1549年 基督教傳入日本 / 耶穌會傳教士聖方濟・沙勿略（San Francisco Xavier）來到鹿兒島，從事傳教活動

1585年 天正遣歐少年使節謁見羅馬教宗格列哥里13世（Gregorius PP. XIII） / 有馬晴信等九州的基督教大名派遣了4名少年遠赴歐洲

1587年 頒布驅逐傳教士命令 / 豐臣秀吉下令限制基督教傳教，驅逐傳教士

1596年 日本26聖人殉教 / 依照豐臣秀吉的禁教令，6名外國傳教士和20名日本信徒在長崎被處決

1612年 頒布禁教令 / 江戶幕府下令拆毀江戶、京都、駿府等地的教堂，並禁止傳教

1633年 頒布鎖國令。之後也反覆多次頒發

1853年 培理將軍率艦隊到來

1858年 締結《日美修好通商條約》。基督教傳教士開始在日本傳教

1865年 發現信徒 / 在閉關鎖國時期依然堅守信仰的地下基督徒，訪問了大浦天主堂（此教堂乃為居留於長崎的法國人而建的教堂），向神父表白了他們的信仰。在嚴酷鎮壓基督徒長達250多年且沒有傳教士的環境中，竟有教徒隱藏身份並代代承繼信仰，被視為奇蹟。

1947年 日本國憲法施行 提倡信教自由

1981年 聖若望・保祿二世（Sanctus Ioannes Paulus PP. II）成為第一位訪日的教宗

2014年 安倍晉三首相與方濟各教宗（Franciscus PP.）會談 / 邀請方濟各在「發現信徒」150週年的2015年訪日

2018年 「長崎及天草地區的地下基督教相關遺產」（長崎縣、熊本縣）入選世界文化遺產名錄

2019年 方濟各教宗訪日

標題圖片：大浦天主堂／黑岩正和（96BOX）