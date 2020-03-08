父母患失智症怎麼辦？日本中年人還沒有做好準備

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子女擔心父母會罹患失智症，但還沒有充分的心理準備來面對這件事。

朝日生命保險互助公司以1100名四五十歲的中年男女為對象進行了一項問卷調查，結果顯示，有關自己的父母，他們最擔心的是「健康狀況」（65.0%），其次是擔憂他們會患上失智症（49.2%）。凸顯出中年人在護理父母問題上抱有的不安感。

當被問及是否會直接和父母討論自己擔心的事情時，有48.9%的女性和38.8%的男性回答「已經談過了」；另有14.7%的女性和22.9%的男性表示「沒談過，感覺難以啟齒」。從男女的這個資料可以看出，男性似乎在面對父母衰老的現實面前，顯得比較消極。

對於父母的失智症問題，有12.6%的人認為父母可能在5年內患上這一疾病；14.5%的人認為父母在5年內可能還好，10年內可能會患病；30.5%的人認為雖然目前還不好說，但總有一天會得。也就是說，總計57.6%的人預測父母早晚會患失智症。

在被問及「父母患了失智症時，最擔心什麼」時，回答較多的是「給別人添麻煩」（59.9%），「自己在護理過程中，在身體和精神上背負沉重的負擔」（53.6%），「會發生交通事故或火災」 等。

一旦父母患上失智症，他們的財產會被凍結，子女可能面臨取不出存款或難以出售不動產的困難。針對這一情況，表示「聽說過，但不太瞭解詳情」或「不知道」的人總共占到了84.6% 。大概正是這個原因，對於如何處理父母住房問題，共有76.4%的人表示「沒有討論過」，或者「談過，但還沒做出決定」。

現狀似乎是，四五十歲的中年人大多已經感受到父母正在老去，但還沒有做好具體而充分的準備。

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