日本的18歲，缺乏夢想和希望

日本資料庫

生活富裕、環境安全、教育水準高，但年輕人卻沒有夢想，這個國家就是日本。

日本財團針對日本、美國和中國等9個國家的年輕人所實施的一項調查中顯示，認為「國家會變得更好」的日本年輕人不到10％，認為「憑藉自己的力量可以改變國家和社會」的年輕人不到20％。此一結果表明，雖然生活在世界第3的經濟大國裡，日本年輕人卻不抱什麼希望，亦無意改變社會。

關於年輕人「對國家未來的看法」，與歐美已開發國家相比，有較多的亞洲國家受訪者回答「越來越好」，尤其是中國，96.2％的受訪者對國家的未來持樂觀態度，回答「越來越差」的受訪者僅佔0.1％。

回答「希望解決社會問題」的日本受訪者為46.4％，排名墊底。顯示出日本年輕人雖然覺得未來不會變好，但當前也沒有需要去解決的問題。這是因為他們對未來太過消極呢？還是身處環境太過優越呢？

認為「自己可以改變國家和社會」的日本受訪者不到兩成，這結果在接受調查的國家中，是最低的，而且還不到排名倒數第2的韓國的一半。這顯示出積極探討社會問題的日本年輕人極少。

造成這種結果的原因在於，「認為自己是成年人」的日本受訪者不到3成，進而「認為自己是背負社會責任的一份子」的人也不到半數。

即使年輕人的社會意識薄弱，但只要他對未來抱有夢想的話，也能以積極的態度面對生活。不過在「對未來懷有夢想」一項中，日本也在9國之中排名墊底。

日本正進入人生長壽活百歲的時代。對沒有希望、沒有夢想的人來說，這樣的一生或許過於漫長了。「為什麼會缺乏希望？」這或許不僅僅是年輕人，而是整個日本社會所需要思考的問題。

標題圖片：PIXTA