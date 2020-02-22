日本孩子們的壓歲錢：小學生3000日圓、國中生5000日圓

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每逢辭舊迎新之際，讓孩子們翹首以待、大人們不堪重負的，無疑就是壓歲錢…。

對小朋友們來說，新年裡最期待的，大概即不是賀年卡，也不是年糕湯，而是壓歲錢。有了壓歲錢，那些平時靠一點點零用錢買不起的昂貴遊戲和玩具，就都有了觸手可及的希望…這讓孩子們早早就開始滿心歡喜、翹首盼望了。

運營個別指導補習班等日本明光網（明光義塾）針對學生家長做了一項調查，詢問「給孩子多少壓歲錢比較合適」，結果顯示，小學4到6年級學生的家長選擇3000日圓的最多（38.8%），國中生的家長選擇5000日圓的最多（44.4%）。

關於孩子們收到的壓歲錢後如何管理，只有兩成的受訪家長表示完全交給孩子自行處理，其餘8成均是由家長管理一部分或全部的壓歲錢。那麼，這些壓歲錢會都花在哪裡了呢？排名第一的是用來「買玩具和遊戲」，有71.9%的人表示會這麼做，緊隨其後的是「用於儲蓄」（70.1%）和「購買書籍、漫畫、雜誌」（39.1%）。

當被問及壓歲錢是否讓家長感覺到經濟負擔時，有77.2%的受訪者回答「負擔相當大」或「相對來說是一種負擔」。之所以有這樣的感覺，76.9%的人稱，是因為「要給親戚的孩子壓歲錢」，35.8%的人表示，「給自己的孩子壓歲錢」也有負擔。此外，一些受訪父母還表示，「孩子收到別人給的壓歲錢，我也需要還禮。我會和朋友、親戚（家長們之間）商量好給同樣金額的壓歲錢。」（一位小學5年級學生的家長） 「年末年初用錢的地方多，所以哪怕壓歲錢給得很少，也會感到有負擔。」（國2學生的家長）

也許正因為壓歲錢給大家帶來了普遍的壓力，在被問及「孩子的壓歲錢應該給到幾歲為止」這個問題時，受訪者中回答「給到高中為止」的人最多，達到49.6%，看來很多家長都希望孩子進大學後就不再給壓歲錢了。孩子們滿心歡喜地期待著的壓歲錢，對家長來說，可謂是「壓力山大」啊。

標題圖片：PIXTA