懷孕歧視？遭遇降職或解雇在日本層出不窮

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女性因為懷孕、生產而在職場遭到排擠和不公正對待，可視為遭遇懷孕歧視。NPO組織「懷孕歧視網」致力於為懷孕歧視的受害者提供支持，在他們以往的諮詢案例中，懷孕歧視的受害者半數以上遭遇了「降職、解雇」等不公正的對待，直接影響了當事人的勞動條件。

杉浦浩美是埼玉學園大學的副教授，她分析了「懷孕歧視網」從2014年設立到2017年末的238個諮詢案例。其中受害者主訴最多的是遭到用人單位「不公正的對待」，包括解雇、降職等，有這種遭遇的占54%。其次是遭遇上司和同事的語言暴力、嫌棄等「心理上的歧視」，有這種情況的占37%，兩項相加占了九成的比例。

還有5%的人因背負了各種壓力而出現身體上的損害，也就是遭到「生理上的侵害」。其中包括「因為他人的語言暴力罹患PTSD（創傷後應激障礙）」、「被迫離職導致抑鬱症」、「在公司的壓力下墮胎」等非常嚴重的情況。

這些女性遭受的傷害大多是綜合型的，包括心理、生理等多方面的傷害，因此分析時只能選取她們反應最強烈、受害最嚴重的幾方面來進行分類。

調查顯示，懷孕期間遭遇職場歧視的情況最多，占64%；「復工後」遭遇歧視的占16%；「產假、育兒假」期間的占13%。懷孕中的女性容易遭遇獎勵離職、解雇、結束合同等直接威脅到就業崗位的事情。休產假、育兒假的女性容易被用人單位以「沒有空缺的職位」、「回來後沒有空缺職位」等理由規勸辭職，或是復工後待遇下降，比如減薪、降級處理、單方面變更職務、強制轉崗為非正式職工等「不公正的對待」。

標題圖片： 懷孕標記和孕婦（yoshimi/PIXTA）