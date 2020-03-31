全球性別差距排行榜，日本下降至121位

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日本雖然高舉著「鼓勵女性活躍」的大旗，但遠遠談不上男女平等。

在世界經濟論壇（WEF）發布的2019年版《全球性別差距報告》中顯示，於153個國家中，日本排名從去年的第110位降至第121位，是七大工業國組織（G7）中最後一名。

該報告把與女性地位相關的各種統計數據，分成四個領域進行分析，分別是「政治參與度」、「經濟活動參與度和機會」、「教育」、「保健」。假設男女平等完全實現則取值為1，完全不平等取值為0，藉此將各國得分做出排名。

排名第10位的德國，在七大工業國組織各國中居首位，其後分別為法國（第15位）、加拿大（第19位）、英國（第21位）、美國（第53位）、義大利（第76位）等。只有日本排名落在100名之外。

2019年 男女平等排行榜

排名（去年） 國家 評分 1（1） 冰島 0.877 2（2） 挪威 0.842 3（4） 芬蘭 0.832 4（3） 瑞典 0.820 5（5） 尼加拉瓜 0.804 6（7） 紐西蘭 0.799 7（9） 愛爾蘭 0.798 8（29） 西班牙 0.795 9（6） 盧安達 0.791 10（14） 德國 0.787 15（12） 法國 0.781 19（16） 加拿大 0.772 21（15） 英國 0.767 53（51） 美國 0.724 76（70） 義大利 0.707 81（75） 俄羅斯 0.706 106（103） 中國 0.676 120（121） 阿拉伯聯合大公國 0.655 121（110） 日本 0.652

出處：世界經濟論壇《Global Gender Gap Report 2020》

日本在教育和健康領域得分較高。而在經濟領域排名只不過提升了兩位，從第117位上升至第115位，但在男女薪酬差距和管理層職位等方面則落後不少。政治領域則從第125位下降到了第144位，眾議院女議員的比率僅為10.1％。

標題圖片：PIXTA