全球性別差距排行榜，日本下降至121位

全球性別差距排行榜，日本下降至121位社會
日本雖然高舉著「鼓勵女性活躍」的大旗，但遠遠談不上男女平等。
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在世界經濟論壇（WEF）發布的2019年版《全球性別差距報告》中顯示，於153個國家中，日本排名從去年的第110位降至第121位，是七大工業國組織（G7）中最後一名。
該報告把與女性地位相關的各種統計數據，分成四個領域進行分析，分別是「政治參與度」、「經濟活動參與度和機會」、「教育」、「保健」。假設男女平等完全實現則取值為1，完全不平等取值為0，藉此將各國得分做出排名。
排名第10位的德國，在七大工業國組織各國中居首位，其後分別為法國（第15位）、加拿大（第19位）、英國（第21位）、美國（第53位）、義大利（第76位）等。只有日本排名落在100名之外。
2019年 男女平等排行榜
|排名（去年）
|國家
|評分
|1（1）
|冰島
|0.877
|2（2）
|挪威
|0.842
|3（4）
|芬蘭
|0.832
|4（3）
|瑞典
|0.820
|5（5）
|尼加拉瓜
|0.804
|6（7）
|紐西蘭
|0.799
|7（9）
|愛爾蘭
|0.798
|8（29）
|西班牙
|0.795
|9（6）
|盧安達
|0.791
|10（14）
|德國
|0.787
|15（12）
|法國
|0.781
|19（16）
|加拿大
|0.772
|21（15）
|英國
|0.767
|53（51）
|美國
|0.724
|76（70）
|義大利
|0.707
|81（75）
|俄羅斯
|0.706
|106（103）
|中國
|0.676
|120（121）
|阿拉伯聯合大公國
|0.655
|121（110）
|日本
|0.652
出處：世界經濟論壇《Global Gender Gap Report 2020》
日本在教育和健康領域得分較高。而在經濟領域排名只不過提升了兩位，從第117位上升至第115位，但在男女薪酬差距和管理層職位等方面則落後不少。政治領域則從第125位下降到了第144位，眾議院女議員的比率僅為10.1％。
標題圖片：PIXTA