奧運年加強反恐戒備，範圍擴大到旅遊景點等「軟目標」

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2020年日本即將舉辦東京奧運帕運。從1月份開始，各種測試活動陸續開展。與此同時，日本警方開始採取更加嚴格的措施，加強反恐戒備工作。

日本公安調查廳發佈的《國內外形勢回顧與展望》（2020年版）顯示，此前在大型國際體育賽事中發生的恐怖主義襲擊事件，如下表所示。

大型體育賽事中發生的主要恐襲事件

1972年9月 西德 發生在慕尼黑奧運村以色列代表團宿舍的襲擊和劫持人質恐襲事件。造成12人死亡，其中包括11名以色列代表團選手 1996年7月 美国 亞特蘭大奧運公園發生炸彈恐襲事件。造成兩名市民死亡，112人受傷 2013年4月 美国 波士頓馬拉松比賽炸彈恐襲事件。造成3名市民死亡，約300人受傷 2015年11月 法国 在巴黎舉行的國際足球友誼賽（法國隊對德國隊）賽場附近，發生連環自殺式爆炸恐襲事件。造成1名市民死亡 出處：日本公安調查廳《國內外形勢回顧與展望2020》

雖然類似事件尚未發生在包括日本在內的亞洲國家，但日本公安調查廳指出，實例已經證明，體育賽事本身已成為伊斯蘭極端組織發動恐襲的目標，對於恐怖分子來說這是聚焦全世界目光的絕佳機會。日本公安調查廳認為，這些組織策劃恐襲的可能性是充分存在的，加強警戒的對象目標，除了首當其衝的比賽場地之外，還包括交通設施、飯店等住宿設施、軟目標（旅遊景點），而且，首都圈之外的城市也有必要加強戒備。

下表顯示的，是近年來針對奧運發生的主要網路攻擊事件。日本公安調查廳直接點出了一個基於社會政治主張目的發動網路攻擊的駭客組織「anonymous」的名字，因為「該組織明確主張反對捕鯨和捕撈海豚」，圍繞有關活動，不能否定他們不會對東京奧運發動網路攻擊」。

以往針對奧運會發動的網路攻擊事件

2012年 倫敦奧運 雖未影響奧運的正常運營，但確認到發生了針對奧運電力供應系統的網路攻擊行為 2014年 索契冬奧 與冬奧相關的網站遭受網路攻擊，導致一度無法訪問 2016年 里約奧運 發生了奧運相關機構資訊遭竊事件 2018年 平昌冬奧 因遭受網路攻擊，系統出現故障，導致門票無法列印 出處：日本公安調查廳資料

3月即將啟動奧運聖火傳遞活動

東京奧運7月24日正式開幕，持續舉辦17天。但日本全國奧運聖火傳遞活動，以福島縣為起點，從3月26日就將啟動。此外，從1月份開始，還計畫舉行包括田徑、游泳、足球等項目的約20場奧運測試賽。包括帕運在內的整個東京奧運期間，預計有超過1千萬的選手和遊客將造訪東京及其周圍地區。

東京奧運帕運主要日程

3月26日 奧運聖火傳遞活動在福島縣啟動 7月24日 東京奧運開幕式。在17天的會期中開展33個大項的比賽。1萬1090名選手參賽 8月9日 奧運閉幕式 8月13日 帕運聖火傳遞活動啟動 8月25日 帕運開幕式。在13天的會期中開展22個大項的比賽。4400名選手參賽 9月6日 帕運閉幕式

標題圖片：東京奧運帕運的主會場——新國立競技場

攝影：nippon.com編輯部