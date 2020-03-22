勞動生產率不足？ 日本在G7中持續墊底

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日本的勞動生產率「在G7國家中總是墊底」。雖然政府和經濟團體全都高舉「勞動方式改革」大旗，但誰都不願意對結果做出承諾？

日本生產率本部公佈的《勞動生產率國際比較》顯示，基於經濟合作與發展組織（OECD）的資料，2018年日本勞動生產率為一小時46.8美元（購買力平價換算為4744日元），在36個OECD成員國中排名第21位。這個數值不到愛爾蘭（102.3美元）和盧森堡（101.9美元）的一半，也只有美國（74.7美元）的60%。日本政府將「勞動方式改革」作為重要課題，力圖提高生產率，而自從留有調查記錄的1970年以來，日本就一直毫無懸念地穩坐七國集團（G7）的最後一名。

拿日本的勞動生產率與美國進行比較可以發現，「單位時間」和「人均」勞動生產率水平均為美國的60%多一點。2000年曾是美國的70%左右， 2010年降至65%左右，近年來更是呈現出差距擴大的趨勢。

由於「勞動方式改革」產生了一定效果，過去一直被稱為「日本低效率象徵」的長時間勞動，從2000年的1821小時壓縮到了2018年的1680小時。比美國的1786小時（2018年）還要少100小時。但由於日本的經濟增長率一直低於美國，所以單位時間生產率的差距仍在擴大。

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