沐浴時猝死：日本每年因「熱休克」等原因死亡1萬9000人

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日本全國每年在家泡澡溺亡的老年人（65歲以上）超過5000人，並以冬季最多。因為更衣室室溫和浴缸內熱水溫度間溫差較大，容易造成血壓劇烈變動，進而引發心肌梗塞等所謂的「熱休克」，所以特別需要多加小心。

厚生勞動省的人口動態統計顯示，2018年在家中浴缸泡澡時溺死的人數為5398人，同比減少138人，較2016年增加260人。2004年，該數值為2870人。相比之下，2018年幾乎翻番，而且最近幾年均在5000人左右，呈現居高不下的趨勢。

日本政府的消費者廳對該統計資料進行分析調查後推測，每年因泡澡時遭遇某些意外而喪命的人數大約為1萬9000人。在近年日本老年人口激增的背景下，九成以上的溺死者都是65歲以上的老年人，尤其是75歲以上的溺死者持續成長。據分析，此類溺亡現象在冬季呈成長趨勢。因為多數日本家庭的浴室沒有暖氣，更衣室室溫較低，突然進入熱氣騰騰的浴缸，身體很容易因為溫度的急劇變化而產生血壓劇烈變動，並引發心肌梗塞等，也就是出現所謂的「熱休克」現象。

為了預防「熱休克」，確保泡澡的安全，消費者廳列出了幾點注意事項。①泡澡前將更衣室和浴室升溫②將浴缸內的水溫控制在41度以下，泡澡時間控制在10分鐘以內③不要從浴缸內猛然站起④不要在進食後馬上泡澡，或者在酒勁未過的狀態下泡澡。

日本氣象協會從2017年開始，也在官方網站「tenki.jp」開設了「熱休克」預報（日語），以「警惕」「小心」「不可麻痹大意」三個級別來表示「熱休克」的危險度。

標題圖片： Fast&Slow / PIXTA