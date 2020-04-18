日本唸私校要價不菲 從幼稚園到高中學費共1830萬日圓

日本唸私校要價不菲 從幼稚園到高中學費共1830萬日圓社會 教育
日本公立小學的學生每人每年所需的教育支出為32萬日圓。私立學校的費用是它的五倍以上，達到約160萬日圓。如果從幼稚園到高中都讀私立學校的話，15年下來，教育費總支出超過1800萬日圓。
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根據日本文部科學省2018年發佈的《兒童學費調查》，日本學生如果從幼稚園到高中都就讀於私立學校的話，15年下來總的教育支出（包括學費、伙食費、交通費、校外學習和輔導班的費用等）達到史上最高的1830萬日圓，是全程就讀公立學校（541萬日圓）的3倍以上。
這項調查是從1994年開始實施的，每兩年調查一次。這次的受訪者是全日本1140所學校的 24,748名學生家長，他們的孩子分別就讀於幼稚園、小學、國中和高中，他們在調查中回答了一個孩子到底需要多少教育支出的問題。
從幼稚園到高中，不同階段的學生所需的學費總額、校內教育費、課外輔導班費等各不相同，詳細情況可見下表。其中，校內教育費除了課時費之外，還包括PTA（家長教師聯誼會）會費、課本費、修學旅行和遠足的費用、校服費、交通費等，是除了伙食費之外的所有和上學相關的費用的總和。
各階段學生的學費（日圓）
|學費總額
|校內教育費
|課外輔導班費用
|幼稚園
|公立
|223,647
|120,738
|7,788
|私立
|527,916
|331,378
|27,401
|小學
|公立
|321,281
|63,102
|53,313
|私立
|1,598,691
|904,164
|252,790
|中學
|公立
|488,397
|138,961
|202,965
|私立
|1,406,433
|1,071,438
|153,365
|高中（全日制）
|公立
|457,380
|280,487
|106,884
|私立
|969,911
|719,051
|129,313
（日本文部科學省：2018年度兒童學費調查）
由圖表可見，公立和私立小學的學費差額尤其大，相比2016年（公立322,310日圓，私立1,528,237日圓），差距進一步擴大。
私立小學每個人的平均課時費為485,337日圓，給學校的捐款等需要231,425日圓。私立國中的課時費平均是428,574日圓，給學校的捐款等需要305,130日圓。
在此次調查中，私立學校的學生用於課外輔導班的支出，不論幼稚園、小學還是中學，都是調查史上最高的。
標題圖片：SoutaBank/PIXTA