日本唸私校要價不菲 從幼稚園到高中學費共1830萬日圓

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日本公立小學的學生每人每年所需的教育支出為32萬日圓。私立學校的費用是它的五倍以上，達到約160萬日圓。如果從幼稚園到高中都讀私立學校的話，15年下來，教育費總支出超過1800萬日圓。

根據日本文部科學省2018年發佈的《兒童學費調查》，日本學生如果從幼稚園到高中都就讀於私立學校的話，15年下來總的教育支出（包括學費、伙食費、交通費、校外學習和輔導班的費用等）達到史上最高的1830萬日圓，是全程就讀公立學校（541萬日圓）的3倍以上。

這項調查是從1994年開始實施的，每兩年調查一次。這次的受訪者是全日本1140所學校的 24,748名學生家長，他們的孩子分別就讀於幼稚園、小學、國中和高中，他們在調查中回答了一個孩子到底需要多少教育支出的問題。

從幼稚園到高中，不同階段的學生所需的學費總額、校內教育費、課外輔導班費等各不相同，詳細情況可見下表。其中，校內教育費除了課時費之外，還包括PTA（家長教師聯誼會）會費、課本費、修學旅行和遠足的費用、校服費、交通費等，是除了伙食費之外的所有和上學相關的費用的總和。

各階段學生的學費（日圓）

學費總額 校內教育費 課外輔導班費用 幼稚園 公立 223,647 120,738 7,788 私立 527,916 331,378 27,401 小學 公立 321,281 63,102 53,313 私立 1,598,691 904,164 252,790 中學 公立 488,397 138,961 202,965 私立 1,406,433 1,071,438 153,365 高中（全日制） 公立 457,380 280,487 106,884 私立 969,911 719,051 129,313

（日本文部科學省：2018年度兒童學費調查）

由圖表可見，公立和私立小學的學費差額尤其大，相比2016年（公立322,310日圓，私立1,528,237日圓），差距進一步擴大。

私立小學每個人的平均課時費為485,337日圓，給學校的捐款等需要231,425日圓。私立國中的課時費平均是428,574日圓，給學校的捐款等需要305,130日圓。

在此次調查中，私立學校的學生用於課外輔導班的支出，不論幼稚園、小學還是中學，都是調查史上最高的。

標題圖片：SoutaBank/PIXTA