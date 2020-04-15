日本兒童體力明顯下降，是遊戲機和手機惹的禍？

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日本體育廳的調查顯示，當今日本兒童的體力明顯下降。他們既不去戶外玩耍，也不運動。調查指出，這和孩子們日常的「螢幕時間」(screen time)變長有關，也就是他們盯著電視、遊戲機、手機螢幕的時間太長了。

日本體育廳發佈的《2019年全國體力 運動能力 運動習慣調查》給出了各年齡層受訪者的「體力總分」，這個分數是平均了他們在各個體測項目上的得分後算出的。結果顯示，日本小學生和中學生的體力總分都下降了。其中男生的體力下降更明顯，尤其是小學男生，體力總分為2008年開始調查以來的最低點。

這項調查是在2019年4-7月間實施的，調查對象有201萬人，占到全日本小學五年級學生和國二學生的半數以上。調查體測項目包括握力、仰臥起坐、坐位體前彎、反復橫向跳步、20公尺折返跑（中學生可以選長跑）、50公尺短跑、立定跳遠、投擲壘球（中學生是投手球）這8個專案，根據成績打分，滿分是80分。

從最後的體力總分來看，小學五年級男生的平均得分從2018年的54.2分下降到53.6分，女生從55.9分下降到55.6分；初二男生從42.2分下降到41.6分，女生從50.4下降到50.0分。

日本體育廳認為，學生體力下降，主要有運動時間減少、肥胖學生增多、不吃早飯的兒童增多等因素，此外學生們看電視、遊戲機、手機的「螢幕時間」延長的現象也不可忽視。

說到學生們的「螢幕時間」，有15.4%的小學五年級男生和9.2%的女生以及11.8%的國二男生和、10.1%的女生表示，平時他們每天有五個小時以上在看各種電子設備的螢幕。

「螢幕時間」現況（%）

小學五年級男生 小學五年級女生 國二男生 國二女生 5小時以上 15.4 9.2 11.8 10.1 4-5小时 9.3 7.5 8.3 8.3 3-4小時 14.2 11.9 16.6 16.2 2-3小時 20.2 18.1 26.8 25.7 1-2小時 24.2 26.4 26.8 27.3 不足1小時 14.4 23.4 8.5 11.6 完全不看螢幕 2.3 3.5 1.1 0.9

（2019年度日本體育廳調查）

另外，調查顯示有11.1%的日本小學五年級男生和8.1%的女生處於肥胖狀態；在國中二年級，肥胖率為男生8.6%，女生6.6% 。這組資料比上年高出了0.3-0.7個百分點，這些肥胖孩子的體能總分也都比較低。

標題圖片：（Fast&Slow/PIXTA）