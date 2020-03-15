2020年世界護照最強 日本免簽國家及地區坐穩寶座

2020年世界護照最強 日本免簽國家及地區坐穩寶座財經 生活
持日本護照可以免簽進入191個國家和地區，含金量之高，位居世界第一。
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英國的Henley & Partners諮詢公司發佈的全球199個國家和地區護照排行榜顯示，日本護照可以免簽入境全球191個國家和地區，被認為是「含金量最高的護照」。排名第二的是新加坡（免簽國家和地區190個），排名第三的是韓國和德國（免簽國家和地區189）。
2019年日本與新加坡並列第一。由於巴西2019年6月對日本人實施免簽入境，所以這次日本獨居首位。排名最差的是阿富汗，能免簽入境26個國家和地區。
|可以免簽入境國家和地區數
|發行國家和地區
|191
|日本
|190
|新加坡
|189
|德國、韓國
|188
|芬蘭、義大利
|187
|西班牙、丹麥、盧森堡
|186
|法國、瑞典
|185
|奧地利、愛爾蘭、荷蘭、葡萄牙、瑞士
|184
|美國、英國、比利時、希臘、挪威
|183
|澳洲、加拿大、捷克、馬爾他、紐西蘭
|181
|匈牙利、立陶宛、斯洛伐克
|171
|保加利亞、阿聯酋
|170
|阿爾及利亞、巴西
|169
|香港、哥倫比亞
|146
|臺灣、模里西斯、格瑞那達
|144
|澳門
|118
|俄羅斯、密克羅尼西亞
|77
|沙烏地阿拉伯
|71
|中國、印尼、肯亞
|49
|埃及、安哥拉、蒲隆地、喀麥隆、海地、賴比瑞亞
|29
|敘利亞
|28
|伊拉克
|26
|阿富汗
允許免簽入境，意味著降低了入境門檻。一般認為，日本治安良好，經濟富裕，國民就算有些不滿但總體處於國際先進水準，日本人在入境國非法就業、申請難民避難等的可能性極低，相反，還可以期待他們來旅遊和公務出差時在當地消費乃至投資。
2018年底日本共發行有效護照2998萬冊，照此計算日本人中每4人有1人持有護照。護照持有率在G7中最低。雖然含金量最高，但看起來還未被有效利用呢。
標題圖片：Pakutaso