2020年世界護照最強 日本免簽國家及地區坐穩寶座

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持日本護照可以免簽進入191個國家和地區，含金量之高，位居世界第一。

英國的Henley & Partners諮詢公司發佈的全球199個國家和地區護照排行榜顯示，日本護照可以免簽入境全球191個國家和地區，被認為是「含金量最高的護照」。排名第二的是新加坡（免簽國家和地區190個），排名第三的是韓國和德國（免簽國家和地區189）。

2019年日本與新加坡並列第一。由於巴西2019年6月對日本人實施免簽入境，所以這次日本獨居首位。排名最差的是阿富汗，能免簽入境26個國家和地區。

可以免簽入境國家和地區數 發行國家和地區 191 日本 190 新加坡 189 德國、韓國 188 芬蘭、義大利 187 西班牙、丹麥、盧森堡 186 法國、瑞典 185 奧地利、愛爾蘭、荷蘭、葡萄牙、瑞士 184 美國、英國、比利時、希臘、挪威 183 澳洲、加拿大、捷克、馬爾他、紐西蘭 181 匈牙利、立陶宛、斯洛伐克 171 保加利亞、阿聯酋 170 阿爾及利亞、巴西 169 香港、哥倫比亞 146 臺灣、模里西斯、格瑞那達 144 澳門 118 俄羅斯、密克羅尼西亞 77 沙烏地阿拉伯 71 中國、印尼、肯亞 49 埃及、安哥拉、蒲隆地、喀麥隆、海地、賴比瑞亞 29 敘利亞 28 伊拉克 26 阿富汗

允許免簽入境，意味著降低了入境門檻。一般認為，日本治安良好，經濟富裕，國民就算有些不滿但總體處於國際先進水準，日本人在入境國非法就業、申請難民避難等的可能性極低，相反，還可以期待他們來旅遊和公務出差時在當地消費乃至投資。

2018年底日本共發行有效護照2998萬冊，照此計算日本人中每4人有1人持有護照。護照持有率在G7中最低。雖然含金量最高，但看起來還未被有效利用呢。

標題圖片：Pakutaso