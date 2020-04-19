日本人最愛犬隻 貴賓狗人氣11連霸

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在大城市裡，因受住房狀況所限，很多情況下都難以飼養大型犬。所以小型犬在日本非常受歡迎，其中玩具貴賓犬、吉娃娃和混合犬種佔據了半壁江山，有著堅如磐石的人氣。

總部設在東京的寵物保險服務公司ANICOM損害保險株式會社發佈了《2020年人氣犬種排行》，玩具貴賓犬自2010年以來連續11年登居榜首。據悉，受歡迎度排名前十的犬種幾乎都是超小型犬和小型犬，特別是排名前三的玩具貴賓犬、吉娃娃犬、混血犬（10kg以下）就占到支持率的半數左右，可見小體型的狗狗格外受歡迎。反觀大型犬，唯有把人氣排名擴展到前二十，才能看到金毛巡迴犬（第14）、拉布拉多犬（第15）等犬種的身影。因為毛茸茸的手感而備受大家喜愛的秋田犬，僅僅排在第29位。

如果飼養人氣犬種，可以在市場上找到很多專門為這個犬種定制的食物和周邊產品，狗主人們還可以在社交網路上與同好交流飼養的煩惱和心得。豐富的網路資訊會讓飼養變得更容易，因此人氣犬種會變得更受歡迎。

犬種 比例（％） 1 玩具貴賓犬 20.7 2 吉娃娃犬 15.7 3 混血犬（10kg以下） 12.0 4 柴犬 8.5 5 迷你臘腸犬 5.7 6 博美犬 5.2 7 迷你雪納瑞犬 3.5 8 約克夏梗犬 2.7 9 法國鬥牛犬 2.6 10 西施犬 2.3

出處 : ANICOM《2020年人氣犬種排行》

根據2017年的資料，在ANICOM公司上保險的寵物犬，平均壽命為14.0歲。隨著獸醫技術的提高和寵物飼養環境、飲食狀況的改善，現在日本犬類的平均壽命也在一步步延長。從體型來看，小型犬和超小型犬的平均壽命會比大型犬長近三年。如今人們已經把飼養的寵物視為家人，狗主人們大多希望狗狗能盡可能地長壽，哪怕長一天也好，這也讓小型犬更受飼主的青睞。

犬種 平均壽命（歲） 玩具貴賓犬 15.2 吉娃娃犬 13.8 混血犬（10kg以下） 14.6 柴犬 14.6 比格犬 13.3 金毛巡迴犬 11.0 拉布拉多犬 13.1 伯恩山犬 9.3

出處 : ANICOM《2019家庭動物白皮書》

但是，隨著狗狗年齡的增長，其醫療支出會不斷增加。壽命越長的狗，一生所需的開銷就越大。所以不要在狗狗小的時候，看它們好可愛就衝動地去飼養，在決定接它們回家前要充分考慮到日後經濟上的支出，做好思想準備。

標題圖片及文中插圖都來自pakutaso