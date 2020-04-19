日本人最愛犬隻 貴賓狗人氣11連霸

日本人最愛犬隻 貴賓狗人氣11連霸社會
在大城市裡，因受住房狀況所限，很多情況下都難以飼養大型犬。所以小型犬在日本非常受歡迎，其中玩具貴賓犬、吉娃娃和混合犬種佔據了半壁江山，有著堅如磐石的人氣。
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總部設在東京的寵物保險服務公司ANICOM損害保險株式會社發佈了《2020年人氣犬種排行》，玩具貴賓犬自2010年以來連續11年登居榜首。據悉，受歡迎度排名前十的犬種幾乎都是超小型犬和小型犬，特別是排名前三的玩具貴賓犬、吉娃娃犬、混血犬（10kg以下）就占到支持率的半數左右，可見小體型的狗狗格外受歡迎。反觀大型犬，唯有把人氣排名擴展到前二十，才能看到金毛巡迴犬（第14）、拉布拉多犬（第15）等犬種的身影。因為毛茸茸的手感而備受大家喜愛的秋田犬，僅僅排在第29位。
如果飼養人氣犬種，可以在市場上找到很多專門為這個犬種定制的食物和周邊產品，狗主人們還可以在社交網路上與同好交流飼養的煩惱和心得。豐富的網路資訊會讓飼養變得更容易，因此人氣犬種會變得更受歡迎。
|犬種
|比例（％）
|1
|玩具貴賓犬
|20.7
|2
|吉娃娃犬
|15.7
|3
|混血犬（10kg以下）
|12.0
|4
|柴犬
|8.5
|5
|迷你臘腸犬
|5.7
|6
|博美犬
|5.2
|7
|迷你雪納瑞犬
|3.5
|8
|約克夏梗犬
|2.7
|9
|法國鬥牛犬
|2.6
|10
|西施犬
|2.3
出處 : ANICOM《2020年人氣犬種排行》
根據2017年的資料，在ANICOM公司上保險的寵物犬，平均壽命為14.0歲。隨著獸醫技術的提高和寵物飼養環境、飲食狀況的改善，現在日本犬類的平均壽命也在一步步延長。從體型來看，小型犬和超小型犬的平均壽命會比大型犬長近三年。如今人們已經把飼養的寵物視為家人，狗主人們大多希望狗狗能盡可能地長壽，哪怕長一天也好，這也讓小型犬更受飼主的青睞。
|犬種
|平均壽命（歲）
|玩具貴賓犬
|15.2
|吉娃娃犬
|13.8
|混血犬（10kg以下）
|14.6
|柴犬
|14.6
|比格犬
|13.3
|金毛巡迴犬
|11.0
|拉布拉多犬
|13.1
|伯恩山犬
|9.3
出處 : ANICOM《2019家庭動物白皮書》
但是，隨著狗狗年齡的增長，其醫療支出會不斷增加。壽命越長的狗，一生所需的開銷就越大。所以不要在狗狗小的時候，看它們好可愛就衝動地去飼養，在決定接它們回家前要充分考慮到日後經濟上的支出，做好思想準備。
標題圖片及文中插圖都來自pakutaso