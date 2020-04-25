吸磁效應高 日本首都圈的單極化仍在繼續

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日本東京圈內房租昂貴，通勤電車擁擠到令人絕望，街上的行人握著手機面無表情……，即便如此，大東京依然吸引著日本各地的人源源不斷地湧入這裡。

日本總務省根據「居民基本資訊登記卡」發佈了《2019人口遷移報告》，該報告指出，日本東京圈（包括東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）的人口遷入數量比遷出多出14 8783人。

包括外國人在內的這項人口遷移統計是從2014年開始的，迄今連續連續6年都處於入多於出的狀況。如果只看僅限於日本人的長期統計，那麼在1996年泡沫經濟破裂後出現了一時性人口遷移負增長後，東京圈連續24年都是遷移淨增長。其中，東京的人口遷移增長數量為8 2982人，占整個東京圈的55.8% 。

日本政府在地方振興綜合戰略中，打出了在2015年開始的五年裡抑制人口向東京圈大量遷入的目標，然而完全不見效果。東京單極化似乎勢不可擋。

從遷入人口的年齡來看，以就業或升學為主的15-29歲的年輕人占到近九成，有132533人。

另一方面，名古屋圈（愛知縣、岐阜縣、三重縣）和大阪圈（大阪府、京都府、兵庫縣、奈良縣）都是連續六年負增長，遷出人數分別為1 5017人和4097人。以上兩大都市圈雖然從日本各地都有人口遷入，但它們同時也在向東京圈輸出，這幾乎抵消了它們的人口遷入數量。所以說，東京圈不僅從日本鄉村城鎮，也從各大都市圈吸取著新鮮血液。

標題圖片: 人來人往熱鬧非凡的原宿竹下通（pakutaso）