日本導盲犬數量日減，與歐美差距開始拉大

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目前日本有900多隻導盲犬正和視障人士一起生活。還有大約3000人申請導盲犬，但導盲犬的服役數量難以提升。

社會福利法人、日本盲人社會福利設施協定會的統計顯示，日本國內正在為盲人提供服務的導盲犬數量，在2019年3月底有928隻，比前一年減少了13隻，最近9年來在持續下降，這種情況和歐美國家有著巨大的差距。日本社會有待制定對策，研究如何提高導盲犬的服役數量，使之能滿足視障人士的需求。

上世紀70年代，日本導盲犬的服役數量在100-200隻之間，80年代後半期激增到600隻上下，2005年之後更是超過了1000隻，但從2010年左右開始轉向減少趨勢。最近幾年每年新訓練的導盲犬一直在120-150隻之間徘徊不前。

國際導盲犬聯盟（IGDF）2018年的統計報告顯示，英國正在服役的導盲犬有近5000隻，美國接近1萬隻，澳洲有1000多隻，從導盲犬和人口的比例來看，日本的導盲犬還非常之少。

主要國家的導盲犬服役數量

世界 约22000隻 英國 近5000隻 法國 1000隻以上 德國 约600隻 美國 近1萬隻 澳洲 1000隻以上

（根據IGDF的2018年度報告）

公益財團法人日本導盲犬協會稱，國家認定的視障人士日本目前約有31萬人。其中大概3000人希望擁有導盲犬。而近年來導盲犬的數量一直停滯不前。究其原因，有以下幾點。一是現在的導盲犬用戶隨著年歲成長，不再需要第二隻、第三隻替代犬的情況增加了；第二，由於資訊不足等因素導致新用戶數量難以擴大；第三，由於近年來「工作方式改革」等因素，導盲犬的訓練體系迎來轉折點。

導盲犬出生後兩個月到一歲要在寄養家庭裡生活，然後在導盲犬訓練中心接受訓練。到了兩歲，它們要參加考試，合格後要和未來的服務對象——視障人士——參加共同的訓練，而後正式走上導盲犬的崗位，直至十歲左右退休。在日本，有日本導盲犬協會等十一家導盲犬訓練團體，他們將導盲犬無償借給視障人士使用。

導盲犬協會的專職理事吉川明說：「對於導盲犬服役數量的減少，我們懷有相當的危機感。目前正著手解決既有的問題，希望能讓導盲犬的服役數量達到1200隻，這是一個比較現實的目標。」

標題圖片：Nori/PIXTA