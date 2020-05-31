日本兒童，視力持續下降，蛀牙減少

日本兒童，視力持續下降，蛀牙減少社會 醫療健康
目前日本兒童的視力還在持續下降。與之相對，齲齒的情況減少了。由此可見生活習慣的變化帶來的影響。
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日本文部省2019年的學校保健統計調查（估算值）顯示，日本有34.57％的小學生裸眼視力不到1.0，在國中這一情況的比例是57.47％，高中則為67.64％，3項均為史上最高。
在最近五年間，裸眼視力不到1.0的學生比例，在日本小學、國中和高中都提高上升了4個百分點以上。日本文部科學省分析，這和兒童長時間近距離看手機、看書的生活習慣有一定關係。為研究解決辦法，將在2020年開展新的追蹤調查。
另一方面，日本兒童的齲齒患病率，在上世紀80年代達到巔峰期後開始持續下降。從齲齒患病率（得過齲齒的人的比例，包括已經完成治療的）看，小學生為44.82％，國中生為34.00％，高校生為43.68％，同比均有減少。其中國中和高中组的龋齿率為史上最低。
據悉，日本的公立中小學在幫助學生預防齲齒方面下了很大功夫，而且各種食品更多使用了不易造成齲齒的人工甜味劑，有防齲齒效果的含氟牙膏也大大普及，這些都為日本兒童“蛀牙”的減少起到了積極的作用。
此外，近年來日本兒童在身高、體重等方面的發育情況基本保持平穩。各年齡段平均值如下所示。
身高/體重平均值
|身高（cm）
|体重（kg）
|幼稚園（5歲）
|男
|110.3
|18.9
|女
|109.4
|18.6
|小学（11歲）
|男
|145.2
|38.7
|女
|146.6
|39.0
|國中（14歲）
|男
|165.4
|54.1
|女
|156.5
|50.1
|高中（17歲）
|男
|170.6
|62.5
|女
|157.9
|53.0
（2019年度學校保健調查）
該項調查分析了2019年4月-6月日本全國幼稚園到高中學生的抽樣體檢資料。
標題圖片： A_Team/PIXTA