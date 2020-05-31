日本兒童，視力持續下降，蛀牙減少

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目前日本兒童的視力還在持續下降。與之相對，齲齒的情況減少了。由此可見生活習慣的變化帶來的影響。

日本文部省2019年的學校保健統計調查（估算值）顯示，日本有34.57％的小學生裸眼視力不到1.0，在國中這一情況的比例是57.47％，高中則為67.64％，3項均為史上最高。

在最近五年間，裸眼視力不到1.0的學生比例，在日本小學、國中和高中都提高上升了4個百分點以上。日本文部科學省分析，這和兒童長時間近距離看手機、看書的生活習慣有一定關係。為研究解決辦法，將在2020年開展新的追蹤調查。

另一方面，日本兒童的齲齒患病率，在上世紀80年代達到巔峰期後開始持續下降。從齲齒患病率（得過齲齒的人的比例，包括已經完成治療的）看，小學生為44.82％，國中生為34.00％，高校生為43.68％，同比均有減少。其中國中和高中组的龋齿率為史上最低。

據悉，日本的公立中小學在幫助學生預防齲齒方面下了很大功夫，而且各種食品更多使用了不易造成齲齒的人工甜味劑，有防齲齒效果的含氟牙膏也大大普及，這些都為日本兒童“蛀牙”的減少起到了積極的作用。

此外，近年來日本兒童在身高、體重等方面的發育情況基本保持平穩。各年齡段平均值如下所示。

身高/體重平均值

身高（cm） 体重（kg） 幼稚園（5歲） 男 110.3 18.9 女 109.4 18.6 小学（11歲） 男 145.2 38.7 女 146.6 39.0 國中（14歲） 男 165.4 54.1 女 156.5 50.1 高中（17歲） 男 170.6 62.5 女 157.9 53.0

（2019年度學校保健調查）

該項調查分析了2019年4月-6月日本全國幼稚園到高中學生的抽樣體檢資料。

標題圖片： A_Team/PIXTA