家用口罩年產40億副，正確的使用和丟棄方法你知道嗎？

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作為防範花粉過敏的手段，一次性口罩應運而生；後來，佩戴「禮貌用口罩」和「預防用口罩」的人越來越多，現在日本年產口罩已達40億副。

在新型冠狀病毒肺炎疫情呈現全球性擴散的形勢下，購買預防用口罩的消費者激增。據悉，藥妝店等銷售管道已經紛紛宣告售罄。

在本世紀頭幾年，日本花粉過敏患者大量增加，採用不織布製作的一次性家用口罩上市。不同於過去需要清洗的棉紗口罩，不織布口罩價格便宜用著也方便，於是，為了避免咳嗽和噴嚏飛沫讓他人造成困擾或者為了預防感冒和流感，將口罩作為一種「禮貌用品」和「預防用品」而日常性使用的人越來越多。

口罩的產量始終保持單邊上升趨勢，2018年度達到55億3800萬副。其中，家用口罩為42億8400萬副。

產商和行業團體均呼籲大家正確使用口罩。

口罩的正確佩戴方法

1. 調節口罩鼻夾（口罩上部的金屬線），使之貼合臉部

2. 將口罩從口鼻罩至下顎

如果因為感覺呼吸不暢，就露出鼻孔，只遮住嘴部，那麼雖然可以阻擋飛沫，但起不到防範病毒入侵的效果。

3. 按壓口罩邊緣以貼合面頰，避免出現空隙

防花粉口罩，不具防病毒效果

花粉顆粒直徑為20～30um，而病毒直徑小到只有0.1～0.3 um，所以要防範病毒入侵，戴花粉用口罩就說不上有多大作用了（市面上銷售的口罩中也有既防花粉又防感冒的款式）。

一次性口罩原則上一天一換

由於口罩內測容易滋生雜菌，所以原則上應該一天一換。如果因為呼氣造成內部潮濕，或者在人流密集場所使用後，應該儘早更換（有的聚氨酯（PU）3D口罩可以反覆清洗使用）。

摘下和丟棄口罩時，也要注意「防範感染」！

由於口罩表面可能附著病菌，所以摘口罩時，應該用手拿住掛在耳朵上的帶子摘下。如果將用過的口罩放在口袋或背包裡，那就如同帶著病毒行走。正確做法是將摘下的口罩立刻放入塑膠袋內封口，或是丟入帶蓋子的垃圾箱內。

（請參看日本衛生材料工業聯合會網站的相關介紹：選戴口罩的要點）

標題圖片 : nippon.com編輯部