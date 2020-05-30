日本網路犯罪增多，違法匯款案件上

日本資料庫

如今，不僅僅是打電話和收發郵件，管理銀行帳戶、買賣股票和外匯、網購、利用導航系統等，全靠手機來完成的人，實在是數不勝數！手機給我們帶來了隨時隨地線上操作的方便，但同時也使我們暴露在網路犯罪的危險之中。

日本警察廳的資料顯示，2019年全國員警揭發的網路犯罪案件較上年增加5.6%，為9542起（暫定值），刷新了歷史最高紀錄。隨著智慧手機的普及和各種電氣產品的聯網，人們的生活變得更加便利，但與此同時，被性質惡劣的網路病毒感染、資訊被竊取等各種危險，也無時無刻地潛藏在我們身邊。

警察廳的網路入侵偵測系統的感應器，每個檢測到的網路空間非法訪問日均次數為4192次，大大高於上年的2752.8次。

網上銀行非法匯款的損失金額是上年的4.4倍，急增至20億3200萬日圓。雖然在2016年以後，因金融機構強化安全對策，違法匯款的件數和損失金額一直都在下降，但自2019年9月起，又開始出現急劇成長的趨勢。

據警察廳透露，許多損失都源於「網路釣魚」，即讓對方在偽造的網點輸入用戶名（ID）和密碼等個人資訊。通過偽造銀行等金融機構，向收件人發送郵件要求確認登錄資訊，將其誘騙至精心偽造的虛假網點，這種犯罪手法十分猖獗。

标题图片：PIXTA