工作到70歲：讓精力充沛的老年人也成為年金財源的支柱

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日本年金制度正因少子老齡化而面臨收支失衡的危機。如今，日本政府正在討論擴大老年人就業，旨在讓精力充沛的老年人也成為年金財源的一大支柱。相較於「拿著年金享受第二人生」的夢想，很多人已經做好了活到老工作到老的準備。

日本工會總聯合會（簡稱「聯合」）2019年12月實施的調查結果顯示，有69.8％的受訪者知道日本政府正在討論擴大老年人就業一事。此外，對於推動和確保70歲老人的工作機會一事，71.4％表示贊成。尤其是處於70歲邊緣的65-69歲年齡段的受訪者中，表示贊成者高達87%。

受少子化影響，支撐年金制度的人口越來越少，而人均壽命卻因醫療的進步而不斷延長。「到點退休之後，悠然自得地度過餘生」已經成為歷史。工作到70歲的時代就在眼前。

關於現在60歲以上仍在工作的人員的工作狀態，回答最多的是每天工作「8小時」，一周「5天」。月薪最多的在5～25萬日圓之間，平均為18萬9000日圓。從不同的雇傭形態來看，正式員工的月薪為33萬1000日圓，與非正式員工的月薪13萬日圓相比，多出一倍以上。

60歲以上的勞動者中約七成對自己的工作方式和內容感到滿意，但對薪資感到滿意的人只有44%。

關於工作的理由，得到較多的答案是「為了維持生活」「為了維持健康」。

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