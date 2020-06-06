日本醫生男女比8：2，女醫生集中於特定科室

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現在的日本，以年輕一代為中心，女醫生人數雖然在逐步地增加，但依然只占整體的約兩成；而且，以皮膚科、婦產科等科室為多。

日本厚生勞動省每兩年一次的《醫生、牙醫、藥劑師調查》（截至2018年末）結果顯示，男醫生人數為25萬5452人（占整體的78.1%），女醫生7萬1758人（占整體的21.9%）。雖然女醫生占比仍只有兩成多，但比上次增加了6.3%，從增速來看，超過了男醫生的1.4%。

女醫生人數大約從1990年前後開始，緩慢地呈現成長趨勢，尤其在年輕人中占比較高。從醫療設施（醫院，診所）所有醫生的年齡來看，「29歲以下」的女醫生占比最高，達35.9％；「30～39歲」為31.2％，「40～49歲」為26.3％，「50～59歲」為16.6％。

女醫生的特點之一，就是集中在某些特定的科室。比如，皮膚科、婦產科、乳腺外科、眼科、麻醉科等，這些科室的女性患者比例較高，而且長時間工作和工作時間不規律的情況相對較少。

尤其是皮膚科，女醫生占到了整體的54.8%，是所有調查統計中唯一一個比例超過男醫生的科室。此外，女醫生占比達四成以上的科室還有婦產科（44.5％），乳腺外科（44.1％），眼科（42.4％），麻醉科（40.9％）。而在氣管食道外科（2.5％），心血管外科（6.2％），整形外科（6.2％），腦神經外科（6.5％）等8個科室，女醫生占比都在一成以下。在小規模的診所，這種女醫生的「偏科」情況也與醫院大致相同。

醫院不同科室中女醫生的占比

診療科 ％ 皮膚科 54.8 婦產科 44.5 眼科 42.4 麻醉科 40.9 急診科 14.9 外科 7.1 心血管外科 6.2 氣管食道外科 2.5

※資料來自《2018年醫生、牙科醫生、藥劑師調查》

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