2019年雇用狀況佳 年輕自由工作者呈減少現象

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日本總務省的《勞動力調查》，將「年齡在15至34歲之間，沒有固定職業、從事非全日臨時性工作的年輕人」定義為「飛特族」。2019年的調查顯示，「飛特族」人數為138萬，連續五年更新最低記錄。相較2003年的巔峰值217萬人，去年的人數下降了三成以上。

因經濟的回暖，企業的招聘趨向更為積極，特別是大學應屆畢業生更是搶手，呈現出「賣方市場」狀態，也就是說應屆高中、大學畢業生中，被聘為正式員工的人增加了。從2009年以後的「飛特族」男女人數變化來看，女性人數的減少尤為顯著。

2019年日本公司的雇員（不包括高階管理層）為5660萬，其中，正式員工為3494萬，同比增加18萬人；而非正規雇傭者人數為2165萬，增加了45萬人，非正式員工比例占到38.3％。

從這些非正式員工的年齡層來看，男性以65歲以上人群為最多，達到206萬人；女性則以45至54歲之間的人數為最多，達到375萬人。 從事非正規工作的主要原因，男性是「想在方便的時間工作」（29.3％）、「沒有受聘正式員工的工作」（18.0％）；女性則多為 「想在方便的時間工作」（ 31.2％）和「想補貼家用，為子女的學費做儲蓄」（21.9％）。

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