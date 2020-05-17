全球暖化，「不知者」不覺

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2019年9月，青年環保活動家格蕾塔·童貝里在聯合國氣候行動峰會上發表演說，稱「不允許背叛子孫後代」，呼籲大家糾正異常的經濟發展模式。然而，日本的18歲年輕人對此則表示「不知道」「不瞭解」。为何会出现如此不同呢？

颱風和暴雨令災害進一步加劇、海水溫度上升對水產資源帶來重大影響等，與「全球暖化」相關的新聞，頻繁地出現在報紙和電視上。但是，日本財團實施的有關氣候變化的《18歲意識調查》卻顯示，對人類面臨的「全球暖化」的風險，67%的人回答「知道」，而回答「不知道」者占到33%，是整體的3分之1。

針對日本二氧化碳排放量位居全球第5這一現實，68.8%回答「應該減排」，認為「為了社會經濟活動，不得不如此」的只有12.9%。在「知道全球暖化的危險性」的受訪者中，有80%的人認為「應該減排」；而「不知道溫室效應的危險性」 的受訪者中，認為「應該減排」為46.1%，還不到半數，另有41.5％的人表示「不知道該怎麼辦」。

在應對全球氣候變暖的國際框架《巴黎協定》中，日本打出了2030年度的溫室氣體排放量比2013年度減少26%的中期目標。針對這個目標「與其他國家相比是否足夠」這一問題，近半數受訪者，即47.6%的人回答「不清楚」，特別是在「不知道全球暖化危險性」的受訪者中，這一比例更是高達75.4％。

關於美國總統川普宣佈退出《巴黎協定》一事，「不知道溫室效應的危險性」的受訪者中，有高達75.8%的人回答「不瞭解」。

從調查整體來看，「不知道溫室效應的危險性」的受訪者在面對具體問題時，似乎無法做出自己的判斷，只能回答「不清楚」。

2019年9月，瑞典環保活動人士格蕾塔·童貝里在聯合國氣候行動峰會上呼籲阻止全球氣候暖化，世界各國年輕人舉行了罷課等抗議活動。對此，只有29.6％的受訪者表示「贊同」；在「不知道全球暖化危險性」的受訪者中，表示「同意」（14.8％）和「不同意」（11.8％）的人數都很少，絕大多數選擇了「不清楚」（72.5％）。

以自由回答方式問及有關為防止全球暖化應該採取的措施時，很多受訪者都認為，比起進行重大的社會變革，應更多重視每一個個人的日常行為，比如，「每個人的努力很重要」「每個人都要意識到這也是和自己的事情」「應該力所能及地嘗試減少溫室氣體排放」等。



標題圖片：2019年12月9日，環保活動人士格蕾塔·童貝里在《聯合國氣候變化框架公約》第25次締約方大會(COP25)的記者會上（時事）