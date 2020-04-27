多吃納豆有益健康 更能降低死亡風險

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納豆等大豆發酵食品自古以來都被認為有益身體健康，最新的科學研究結果，也證明了其保健效果。

日本國立癌症研究中心的研究團隊就大豆食品、大豆發酵食品（納豆、黃醬）的攝入量與死亡風險之間的關係展開調查，並在學術雜誌《BMJ》（2020年1月29日網路版）上發表論文，稱「多攝入大豆發酵食品，或可降低死亡風險」。

該研究團隊表示，大豆中含有蛋白質、食物纖維、礦物質、異黃酮等成分。尤為值得一提的是，大豆發酵食品中的這些成分，在加工過程中不易流失。雖然已有研究表明這些食物對健康有益，但目前相關研究仍然不多。

此次研究的資料來自對45-74歲的約9萬名男女，研究團隊對他們進行了長達15年的跟蹤調查。以飲食問卷調查為基礎，研究人員計算了所有大豆食品和大豆發酵食品的攝入量，再將其平分成五組，研究攝入量與死亡的關係。

結果顯示，雖然沒有發現所有大豆食品攝入量和死亡之間的明顯關聯，但無論男女，大豆發酵食品攝入越多，整體死亡（總死亡）風險就越低。尤其是攝入量最多的一組（約50克/日），男女的死亡風險都比攝入量最少的一組（約13克/天）下降了約10%。50克约为一盒纳豆的量。

從大豆食品攝入量和死亡原因的關係來看，癌症死亡風險和大豆製品攝入量之間沒有發現顯著的聯繫，但是中風和心肌梗塞等循環系統疾病，無論男女都與納豆攝入量的關係明顯，呈現出攝入量越多，死亡風險就越低的傾向。

研究團隊公佈的研究結果顯示，「攝取的熱量中植物蛋白的比例越高，總死亡風險和循環系統疾病的死亡風險就越低」。研究團隊稱，此次研究結果表明「在植物蛋白主要來源的大豆製品中，（尤其是）大豆發酵食品可能（和死亡風險）之間存在關聯。大豆發酵食品是日本特有的食物，或許這正是日本人長壽的一大要因」。

標題圖片： 納豆拌飯 Nishihama/PIXTA