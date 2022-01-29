喜愛起司的日本人，消費量創歷史新高

喜愛起司的日本人，消費量創歷史新高生活 飲食
日本人的起司消費量一直在不斷成長，2020年度的國內消費量已連續6年創下歷史新高。疫情下受到的居家消費需求拉動，作為外賣披薩和佐酒小食，普通家庭的起司消費實現了成長。每年11月11日還被行業團體命名為「起司日」，今後的消費量是否還會繼續成長呢？
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家庭消費堅挺
日本農林水產省公佈的資料顯示，2020年度日本國內起司總消費量為36萬744噸。儘管疫情導致餐飲店和糕點店等商業用起司需求大幅減少，但受到飲食習慣西化和健康生活理念逐漸深入人心的影響，家庭消費保持了堅挺，起司在百姓餐桌上的存在感不斷增強。
從人均年消費量來看，2008年度由於國際起司價格上漲，各家生產商紛紛減少進口量或提高了零售價格，導致人均消費量一度出現減少。但從2009年開始，已經連續12年增加，2020年度達到了2.7公斤，同比成長了7.6%，20年間成長了40%。而鮮奶油的消費量則因為糕點等商業需求的下滑，同比減少4.7%，與起司拉開了差距。
80%以上天然起司來自進口
占到總消費量60%的天然起司88%來自進口。2020年的第一大進口來源國是澳洲，然後依次是紐西蘭、美國、荷蘭和德國。
日本進口起司普及協會對世界各國人均年消費量（2019年度）的調查結果顯示，前3位依次是丹麥（29.3公斤）、法國（26.8公斤）和賽普勒斯（26.3公斤），幾乎都達到日本人的10倍以上。
各國天然起司進口量（2020年）
|排名
|国名
|進口量（噸）
|1
|澳洲
|71914
|2
|紐西蘭
|59069
|3
|美國
|36202
|4
|荷蘭
|32057
|5
|德國
|26318
|6
|愛爾蘭
|16662
|7
|丹麥
|14984
|8
|義大利
|9720
|9
|法國
|4602
|10
|阿根廷
|3408
出處：財務省《日本貿易統計》
標題圖片：PIXTA