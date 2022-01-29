喜愛起司的日本人，消費量創歷史新高

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日本人的起司消費量一直在不斷成長，2020年度的國內消費量已連續6年創下歷史新高。疫情下受到的居家消費需求拉動，作為外賣披薩和佐酒小食，普通家庭的起司消費實現了成長。每年11月11日還被行業團體命名為「起司日」，今後的消費量是否還會繼續成長呢？

家庭消費堅挺

日本農林水產省公佈的資料顯示，2020年度日本國內起司總消費量為36萬744噸。儘管疫情導致餐飲店和糕點店等商業用起司需求大幅減少，但受到飲食習慣西化和健康生活理念逐漸深入人心的影響，家庭消費保持了堅挺，起司在百姓餐桌上的存在感不斷增強。

從人均年消費量來看，2008年度由於國際起司價格上漲，各家生產商紛紛減少進口量或提高了零售價格，導致人均消費量一度出現減少。但從2009年開始，已經連續12年增加，2020年度達到了2.7公斤，同比成長了7.6%，20年間成長了40%。而鮮奶油的消費量則因為糕點等商業需求的下滑，同比減少4.7%，與起司拉開了差距。

80%以上天然起司來自進口

占到總消費量60%的天然起司88%來自進口。2020年的第一大進口來源國是澳洲，然後依次是紐西蘭、美國、荷蘭和德國。

日本進口起司普及協會對世界各國人均年消費量（2019年度）的調查結果顯示，前3位依次是丹麥（29.3公斤）、法國（26.8公斤）和賽普勒斯（26.3公斤），幾乎都達到日本人的10倍以上。

各國天然起司進口量（2020年）

排名 国名 進口量（噸） 1 澳洲 71914 2 紐西蘭 59069 3 美國 36202 4 荷蘭 32057 5 德國 26318 6 愛爾蘭 16662 7 丹麥 14984 8 義大利 9720 9 法國 4602 10 阿根廷 3408

出處：財務省《日本貿易統計》

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