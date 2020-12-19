日本資料庫

在島國日本，沒有陸地邊境線。站在日本領土的邊境，能看到的就是大海！東南西北四個端點景色不同，情趣各異。讓我們一起去看看吧。

日本國土地理院規定，日本的最東端是南鳥島（東京都），最西端是與那國島（沖繩縣），最南端是沖鳥島（東京都），最北端是擇捉島（北海道）。雖然東京是世界上屈指可數的大都市，但由於小笠原諸島在行政劃分上隸屬於東京都，因此，日本的最東端和最南端都在東京都。但是，南鳥島和沖鳥島都是無人島，擇捉島屬於北方四島，普通人無法搭乘一般的交通工具自由往來這些島嶼。

不過，通過配搭乘坐定期的海上及空中航線等，任何人都可以前去旅遊的日本東西南北四個端點，在這裡！

最東端 納沙布岬（北海道）



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納紗布岬（北海道根室市 北緯43度23分07秒 東經145度49分01秒）

據稱，「納紗布」來自阿伊努語中的「nossamu」(海角之畔)。此處因冬季洶湧而至的流冰而出名，曾被稱為「流冰海角」。然而，近年受到全球氣候變暖的影響，有的年份也看不到流冰了。根室市將「離朝陽最近的城市」作為自己的宣傳標語。

最西端 與那國島（沖繩縣）



（PIXTA）

與那國島（沖繩縣八重山郡與那國町 北緯24度27分05秒 東經122度55分57秒）

與那國島離東京約1900公里，面積為28.96平方公里，是日本最西端的島嶼。該島位於沖繩本島西南約509公里處，離石垣島約127公里，與臺灣相距約111公里，一年之中可以數次看見臺灣的群山景象。

最南端 波照間島（沖繩縣）



（PIXTA）

波照間島（沖繩縣八重山郡竹富町 北緯24度2分44秒 東經123度47分18秒）

據稱，波照間島這一名稱寓意「盡頭的珊瑚島」。位於該島西北部的北浜（NISHIHAMA）白沙如雪，海水清澈，景色之美即便在八重山郡也是數一數二的，此處海水的顏色被叫做「波照間藍」。這裡燈光少，氣流穩定，是絕佳的天體觀測點，設有星空觀測塔，是日本國內能夠最清晰地觀測南十字星的地方。

最北端 宗谷岬（北海道）



（PIXTA）

宗谷岬（北海道稚內市 北緯45度31分35秒 東經141度55分09秒）

稚內市的城市宣傳標語是「日本的天邊」。面朝大海而立，前方三面皆為海，正前方43公里處浮現著庫頁島的身影。江戶時代後期探險家間宮林藏曾從宗穀橫渡至庫頁島。

標題圖片：PAKUTASO（與那國島的大海）