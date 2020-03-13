新型冠狀病毒全球確診案例統計（每日更新）

日本資料庫

新型冠狀病毒持續肆虐全球，我們將在這篇報導中，每天向您統整全球最新的確診病例動態。至今義大利已突破1萬人確診，1天持續增加2000人。

確診案例眾多國家之排行榜（截止至3月12日中午）

感染者數 死亡者數 中國 80793 3169 義大利 12462 827 伊朗 9000 354 韓國 7869 66 法國 2281 48 西班牙 1695 48 德國 1567 3 美國 1220 36 日本 642 3 瑞士 619 15

本表為厚生勞動省依據世界各國及地區政府公布的資料整理後，於3月10日中午前對外公布的數據中，再由編輯部進行加工（選取感染者多數國家）整理而成。

中國以外的世界各國及地區確診案例統計（基於厚生勞動省發表日）

美國、對英國以外的歐洲各國實施禁止入境（3月11日）

11日的紐約證券交易所，因為新型冠狀病毒產生的世界感染擴大下，許多投資者對未來產生不確定感，導致道瓊工業指數等30種成分股平均跌落1464.94美元。美國總統川普，則對英國以外的歐洲各國實施禁止入境，來對抗新型冠狀病毒的不安。

WHO（世界衛生組織）標明為「全球大流行（Global Pandemic）」（3月11日）

WHO的總幹事譚德塞宣布：「新型冠狀病毒已進入『全球大流行』階段」。相比1月底的「全球公衛緊急事件」，更進一步表現出危機意識，要求世界各國盡全力抑制感染擴散。

義大利確診案例突破1萬人（3月11日）

本日義大利確診案例達到1萬149人，在中國以外的國家及地區中首次突破1萬人大關。義大利確診案例從3月7日的4636人，短短4天時間內增加兩倍以上。

中國以外的各國確診病例數之統計（3月10日）

義大利確診病例激增。日本政府將義大利北部包括倫巴底大區等5大區的人士列為禁止入境對象。

標題圖片：旅客人潮稀少的關西國際機場出境航廈，2020年3月9日（時事）