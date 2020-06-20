日本生活大不易 過40歲零存款占23% 收入破500萬日圓才想結婚

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年輕人總想著自己老了之後該怎麼辦，是過不好當下的生活的。但四十多歲的人還沒有存款，也是前途堪憂啊。

SMBC消費金融有限公司面向日本20-49歲青年群體，開展了一項關於金錢觀的調查。針對現在有多少存款這個問題，各個年齡層都有約兩成的人回答「存款為零」。

各年齡層回答存款在50萬日圓以下的人都是最多的，其中在20-29歲的人裡占46.3%，30-39歲人群中占25.8%，40-49歲的人裡有28.0%。此外，存款在100萬日圓以下（包括無存款、存款50萬日圓以下、存款有50-100萬日圓三種情況）的人在20-29歲、30-39歲、40-49歲的各年齡層中分別占79.9%、59.2%和62.0%。平均來看，20-29歲為53萬日圓，而30-39歲為183萬日圓、40-49歲為202萬日圓。

2019年6月，日本金融廳審議會的一份報告指出：「如果（日本）退休老人的收入只有公共養老金，那麼他的生活會面臨2000萬日圓的生活費缺口。」（金融事務擔當大臣麻生太郎拒絕接受這份報告）這在日本引發激烈反響。由此看來，人們的存款距離2000萬日圓還有相當大的距離。

此外，本次調查還詢問了「家庭年收入達到多少才考慮結婚」的問題。 「不管收入多低都想結婚」「200萬日圓」「300萬日圓」「400萬日圓」的回答加在一起， 20-29歲年輕人占41.0%，在30-39歲、40-49歲人群中這一比例分別是34.8%和30.0%。如果加上選擇「500萬日圓」的人，那麼這三個年齡層的比例分別為56.0%、56.8%和51.0%。超過半數的人似乎覺得家庭年收入有500萬日圓，可以考慮結婚。

不過，20-29歲的人當中，有13.9%的人表示「不管有多少錢都不想結婚」。在30-39歲、40-49歲年齡層，持這種想法的分別占15.2%和17%。由此可以看出日本的不婚傾向，這不是單靠金錢就可以解決的問題。

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