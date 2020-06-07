日本癌症10年生存率

日本資料庫

癌症雖非不治之症，但還是以早發現早治療為好。

日本國立癌症研究中心等機構的跟蹤調查顯示，2003～2006年期間確診的癌症患者，他們的10年生存率為57.2%，較前一次統計（2002～2008年確診的癌症患者）上升了0.8個百分點。

該調查結果是以日本國內19家癌症專門醫院的約8萬名患者的資訊為依據，在排除癌症以外的死亡影響的基礎上分析得出的。從癌症部位來看，10年生存率較高的依次為，前列腺癌97.8％，乳癌85.9％，大腸癌67.8％，胃癌65.3％等。

此外，依據2009～2011年期間國內32家醫院確診的約14萬名癌症患者的資訊，得出的5年生存率結果是68.4％。該個統計資料較上一次（2008～2010年確診的癌症患者）上升了0.5個百分點。

根據癌症的不同分期（1為早期。數位越大，病情越重），明顯可以看出，癌症發現越早，生存率就越高。比如胃癌的10年生存率，4期為4.4%，但如果是1期的話，則為90.7%。

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