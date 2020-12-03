北海道的六大國立公園

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你知道嗎？日本一共有34座國立公園，其中6座在北海道。這6座國立公園生態資源豐富，地質樣貌獨特，充分體現出北海道獨特有的魅力。本文對這些國立公園進行簡明扼要的介紹。

①利尻禮文佐呂別國立公園



禮文島的海蝕崖地形（圖片提供：環境省）



夏季的利尻島（圖片提供：環境省）

利尻禮文佐呂別國立公園是日本最北端的國立公園，以山嶽、海蝕崖、沼澤、海岸沙丘等豐富多樣的景觀而著稱。利尻山又被稱為「利尻富士」，是一座呈優美圓錐形的山峰。這座聳立在海上的獨峰以大海為背景，在這裡可以充分享受登山眺海的樂趣。

在禮文島，遊客可以在低窪地帶欣賞生長著「禮文敦盛草」等珍稀植物的高山植物花田。在島嶼的西側，斷崖、奇岩連綿不絕，雄偉壯觀的海蝕崖地形同樣也是魅力十足。

佐呂別原野下面是泥炭地，上面覆蓋著日本最大的高位沼澤（沼澤發育的後期階段——譯注），現在已成為大雁和野鴨等野鳥遷徙途中重要的中轉地。

（1974年9月20日被指定為國立公園，面積為2.4166萬公頃）

②知床國立公園



冬季的FUREPE草原（圖片提供：知床財團）



FUREPE瀑布。從斷崖滲出的地下水傾瀉而下，注入大海。別稱「少女之淚」（圖片提供：知床財團）

知床位於日本東北部，該地名源自阿伊努語「sir-etok」，意為「大地盡頭」。火山活動和流冰形成的險峻雄偉景觀及豐富的野生生物資源賦予了知床獨特的魅力。棕熊、虎鯨等大型哺乳類動物和瀕臨滅絕的大型猛禽大量棲息於此，以這些動物為食物鏈頂端的各種野生動物相互組成複雜多樣的生態系統，保護這些野生動物的管理體系也很完備。2005年7月，知床國立公園被列入世界自然遺產名錄。

原始森林中夢幻般的湖沼星羅棋佈，四周濃密茂盛的樹林及知床群山倒映在湖面上，知床最著名的這一景觀吸引著眾多遊客前來觀賞。（參照標題圖片）。

（1964年6月1日被指定為國立公園，面積為3.8636萬公頃）

③阿寒摩周國立公園



被稱為「神秘之湖」的「ONNETO湖」位於雌阿寒嶽山腳下，周長2.5公里。由於季節、氣候和觀賞角度的不同，湖面會呈現出碧藍、祖母綠、深藍等色調



雄阿寒嶽的冬季風光

千島火山帶的火山活動形成了阿寒、屈斜路、摩周等三處破火山口地形，阿寒摩周國立公園就坐落在這一地形之上。狹小的範圍內火山眾多，火山噴發形成湖泊，一組組山湖相連，這種景觀在日本全國都十分珍稀。公園內大部分區域都覆蓋著以亞寒帶針葉林為主的天然林，與其他國立公園相比，此處保留著更為原始的樣貌。

來到阿寒地區，悠然聳立的雄阿寒岳、雌阿寒嶽以及山腳下的阿寒湖、ONNETO湖等湖沼的迷人風景絕不可錯過。而摩周地區值得駐足欣賞的美景包括：在世界上以高透明度聞名的摩周湖、站在四周山嶺上可盡收眼底的屈斜路湖，以及四季變換的森林景觀。

（1934年12月4日被指定為國立公園，面積為9.1413萬公頃）

④釧路濕地國立公園



夕陽下的釧路濕地全景（圖片提供：PAKUTASO）



在釧路濕地穿行而過的NOROKKO號列車

釧路濕地國立公園由釧路濕地及其周圍的丘陵組成，釧路濕地是日本面積最大的濕地，流經北海道東部的釧路川及其支流交匯於此。此處是包括國家特別天然紀念物丹頂鶴在內的眾多動植物寶貴的棲息地。

明治時期之後，釧路濕地被認為是一片難以開拓的荒蕪之地，但戰後因食物不足而導致農田開發、城鎮開發及丘陵地帶樹木砍伐，因而釧路濕地的面積不斷減少，乾燥程度加劇。當地研究學者和自然保護團體一直在開展重估濕地價值的活動。最終，釧路濕地于1980年成為日本首個被列入《拉姆薩濕地公約》的濕地。七年後，釧路濕地被指定為國立公園。

（1987年7月31日被指定為國立公園，面積為2.8788萬公頃）

⑤大雪山國立公園



初冬的旭岳和冰封的鏡池（圖片提供：環境省）



NIPESOTSU山上盛開的野花（圖片提供：環境省）

大雪山國立公園位於北海道中部，劃定的範圍為被稱作「北海道屋脊」的廣大區域。「北海道屋脊」以大雪火山群（主峰為北海道最高峰旭嶽，海拔2291米）為主體，範圍包括富良牛山、十勝岳連峰和石狩岳連峰等崇山峻嶺，以及北海道著名的石狩川和十勝川的水源地。

這些山嶽雖然海拔約2000米，但因其緯度較高，所以具備的高山環境相當於本州地區海拔3000米的山峰。廣袤無垠的高山帶被阿伊努人稱為「KAMUIMINTARA＝神遊庭」，山上長滿了鮮豔多彩的高山植物，主要包括「禦山豌豆」、「細葉得撫草」（一種兔耳草——譯注）等大雪山特有的植物。此處還是珍稀物種的寶庫，包括從冰河時期存活至今的鼠兔、薄羽黃蝶以及然別湖特有的「宮部花羔紅點鮭」等生物資源。

（1934年12月4日被指定為國立公園，面積為22.6764萬公頃）

⑥支笏洞爺湖國立公園



支笏湖（圖片提供：千歲市）



冬季的洞爺湖（圖片提供：洞爺湖町）

支笏洞爺湖國立公園以支笏湖、洞爺湖為中心，包括有珠山、羊蹄山、樽前山等各種形態的火山及火山地形。此處溫泉眾多，火山活動頻發，硫磺氣體噴射而出，呈現出地獄般的景象，是一座「活火山博物館」。支笏湖是日本第二大深湖，也是日本最北端的不凍湖。

從札幌市中心和新千歲機場前往支笏洞爺湖國立公園的交通十分方便，登別、洞爺湖、定山溪等北海道著名的溫泉旅遊勝地深受遊客歡迎。

（1949年5月16日被指定為國立公園，面積為9.9473萬公頃）

附注：日本國土面積狹窄，無法將國立公園內所有土地全部納入公園專用地，園內還有許多私人土地，居民眾多。日本的國立公園在同社會生活及產業活動協調共存的同時，開展自然保護與管理工作。

標題圖片：夏季的知床山脈（提供：知床財團）