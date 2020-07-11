2020年兒童興趣班調查：游泳人氣無可動搖

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對父母來說比較省事，因而個人運動項目游泳成為孩子們上興趣班的首選？

以育兒中的父母為對象的資訊網站iko-yo實施了有關兒童業餘興趣愛好學習的問卷調查。結果顯示，上興趣班的孩子，3歲以下只有不到30%，4歲孩子約為40%，而到了5歲，這一比例猛增到60-80%。

當問起孩子們在上什麼興趣班時，回答最多的是游泳。從2017年開展這項調查開始，游泳連續4年排名第一，成為家有學齡前兒童家庭的不可動搖的首選。個中原因，受訪家長給出了不同的理由。比如，「孩子有氣喘，練習游泳可以提高心肺功能」「可以掌握溺水時的自救方法」等；也有人表示，這對父母來說負擔較輕，不像棒球、足球那樣的集體運動項目，既要接送孩子去運動場地，還要搬運道具，輪流分擔準備飲料食物等。家長們的出發點可謂各有不同。雖然日本很多小學和中學都開設了游泳課，還要進行成績測評，但不少家長在接受調查時反應：「光靠學校的游泳課，孩子根本掌握不了游泳技能。」所以還得送孩子去游泳班學習，這讓游泳班的高人氣幾乎無可撼動。

標題圖片：PIXTA