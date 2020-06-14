日本1年級小學生的夢想

日本1年級小學生的夢想社會 家庭 生活
因受疫情影響，學校停課，入學典禮或取消或延期，讓1年級的新生感到沮喪。希望疫情過去，早日開始快樂的學校生活。
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日本雙肩包合成革書包製造商可樂麗（KURARAY）每年實施的《小學1年級新生的夢想職業》調查顯示，自1999年開始此項調查以來，連續21年女生將來最想成為蛋糕師或麵包師（26.7%），男生則最想當運動員（20.1%）。
小學1年級新生的夢想職業（2020年）
|女生
|男生
|1
|蛋糕師、麵包師
|運動選手
|2
|藝人、歌手、模特兒
|警察
|3
|護士
|駕駛員、司機
|4
|花店員
|消防員、救援隊隊員
|5
|幼稚園老師
|電視劇或動畫演員
|6
|冰淇淋店員
|研究學者
|7
|醫生
|蛋糕師、麵包師
|8
|老師
|醫生
|9
|警察
|木匠、工匠
|10
|理髮師
|視訊製作者
出處：可樂麗（KURARAY）
女生夢想的「藝人、歌手、模特兒」（9.0%）已連續8年位居第二。進入前十的職業與去年相同，但是護士、醫生和警察，排名均上升了一位。大概是守護人們健康和安全的工作吸引了孩子們吧。
男生夢想職業的第二名，連續9年都是警察（14.2％），雖然以前想當運動選手的男孩子占到3成，具有絕對的人氣，但從1999年以來的資料變化看，警察人氣一路攀升。這不僅是因為警察在災難救援現場大顯身手，作為啟蒙宣傳活動的一環，通過現場參觀訪問，孩子們對警察的白色摩托車和制服，大概也成了他們的憧憬對象吧。排名第一的「運動選手」中，想當足球選手的占59.0%，擁有絕對人氣，其次是棒球選手（20.6％）和賽車選手（5.2％）。
而另一方面，小學1年級新生的父母在被問及希望孩子將來從事什麼職業時，女生父母選擇較多的是護士（18.9％）、藥劑師（8.7％）、醫生（7.5％）等醫療相關職業。男生父母選擇最多的是公務員（18.0％）。除了2009年之外，「公務員」這一選項一直高居首位。運動選手首次被擠出前三，由此可見父母更希望孩子有一份安定職業的想法。
小學1年級新生的父母希望孩子將來從事的職業（2020年）
|女生的父母
|男生的父母
|1
|護士
|公務員
|2
|公務員
|醫生
|3
|藥劑師
|公司上班族
|4
|醫生
|運動選手
|5
|醫療行業相關人員
|警察
|6
|公司上班族
|消防員、救援隊隊員
|7
|蛋糕師或麵包師
|研究學者
|8
|老師
|工程師
|9
|幼稚園老師
|駕駛員、司機
|10
|藝人、歌手、模特兒
|醫療行業相關人員
出處：可樂麗（KURARAY）
標題圖片: PIXTA