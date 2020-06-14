日本1年級小學生的夢想

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因受疫情影響，學校停課，入學典禮或取消或延期，讓1年級的新生感到沮喪。希望疫情過去，早日開始快樂的學校生活。

日本雙肩包合成革書包製造商可樂麗（KURARAY）每年實施的《小學1年級新生的夢想職業》調查顯示，自1999年開始此項調查以來，連續21年女生將來最想成為蛋糕師或麵包師（26.7%），男生則最想當運動員（20.1%）。

小學1年級新生的夢想職業（2020年）

女生 男生 1 蛋糕師、麵包師 運動選手 2 藝人、歌手、模特兒 警察 3 護士 駕駛員、司機 4 花店員 消防員、救援隊隊員 5 幼稚園老師 電視劇或動畫演員 6 冰淇淋店員 研究學者 7 醫生 蛋糕師、麵包師 8 老師 醫生 9 警察 木匠、工匠 10 理髮師 視訊製作者

出處：可樂麗（KURARAY）

女生夢想的「藝人、歌手、模特兒」（9.0%）已連續8年位居第二。進入前十的職業與去年相同，但是護士、醫生和警察，排名均上升了一位。大概是守護人們健康和安全的工作吸引了孩子們吧。

男生夢想職業的第二名，連續9年都是警察（14.2％），雖然以前想當運動選手的男孩子占到3成，具有絕對的人氣，但從1999年以來的資料變化看，警察人氣一路攀升。這不僅是因為警察在災難救援現場大顯身手，作為啟蒙宣傳活動的一環，通過現場參觀訪問，孩子們對警察的白色摩托車和制服，大概也成了他們的憧憬對象吧。排名第一的「運動選手」中，想當足球選手的占59.0%，擁有絕對人氣，其次是棒球選手（20.6％）和賽車選手（5.2％）。

而另一方面，小學1年級新生的父母在被問及希望孩子將來從事什麼職業時，女生父母選擇較多的是護士（18.9％）、藥劑師（8.7％）、醫生（7.5％）等醫療相關職業。男生父母選擇最多的是公務員（18.0％）。除了2009年之外，「公務員」這一選項一直高居首位。運動選手首次被擠出前三，由此可見父母更希望孩子有一份安定職業的想法。

小學1年級新生的父母希望孩子將來從事的職業（2020年）

女生的父母 男生的父母 1 護士 公務員 2 公務員 醫生 3 藥劑師 公司上班族 4 醫生 運動選手 5 醫療行業相關人員 警察 6 公司上班族 消防員、救援隊隊員 7 蛋糕師或麵包師 研究學者 8 老師 工程師 9 幼稚園老師 駕駛員、司機 10 藝人、歌手、模特兒 醫療行業相關人員

出處：可樂麗（KURARAY）

標題圖片: PIXTA