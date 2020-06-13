網路非法匯款詐騙案急劇增加，金額高達25億2100萬日圓

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將網路銀行客戶誘騙至虛假網站，騙取對方的用戶名（ID）和密碼，竊取帳戶存款的犯罪正在急劇增加。

日本警察廳的調查顯示，2019年網路銀行匯款詐騙案件數量，僅次於2014年，多達1872起，幾乎是2018年的6倍。受害金額約25億2100萬日圓，是去年的5.5倍。

網路匯款詐騙案件從2019年9月開始急劇增加。警察廳和金融廳的官方網站顯示，最近的犯罪手法主要有，偽裝成銀行向客戶發送釣魚短信，將對方誘騙至虛假網站，讓其輸入網路銀行的用戶名（ID）、密碼、動態口令等使用者資訊，或利用間諜軟體感染對方的電腦，從而竊取用戶名（ID）和密碼。

從受害情況來看，個人使用者占絕大多數，為24億4600萬日圓，法人用戶的受害金額為7500萬日圓。現已查明的2399個收款帳戶中，戶主最多的是日本人，達58.6％，其次是越南人，占13.5％，中國人占8.8％。

為了防止上當受騙，警察廳和金融廳建議大家「更新殺毒軟體，使用最新版本」「進行病毒掃描」「不打開陌生短信」。金融擔當大臣特別強調指出，「金融機構不會通過短信詢問用戶名和密碼等資訊」。在使用網路銀行時，事先將正確的銀行網址添加進我的最愛，然後通過這個網址進入網路銀行，這種習慣也防止詐騙非常有效。

标题图片： kelly marken/PIXTA