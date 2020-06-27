2019年，勞動時間減少，貨幣薪資6年來首次下降

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和其他主要已開發國家相比，日本人的薪資水準一直停滯不前。如今，因為勞動時間減少等原因，2019年日本貨幣薪資還出現了6年來的首次下降。

日本厚生勞動省的每月勞動統計調查（估算值）顯示，2019年日本勞動者的人均「現金收入總額」（貨幣工資）為每月32萬2689日圓，比上年度減少了0.3%，是六年來的首次下降。人均勞動時長同比下降了2.2%，為每月139.1小時。勞動方式改革取得一定進展，限制員工加班的企業越來越多，這被認為是勞動者收入減少的重要原因。

2019年度勞動者的基本工資為24萬4485日圓，自2014年以來時隔五年首次低於上一年度，減少了0.1%，而因加班、休息日出勤獲得的額外收入，比上年減少了0.8%，為19740日元。

從不同行業來看，工資總額最高的是「電力/燃氣業」，人均每月為56萬3085日圓，比上年度成長1.1%。緊隨其後的是「資訊通信業」的49萬2294日圓，同比減少1.4%。收入最低的是「餐飲服務業」， 月資為12萬5263日圓，同比減少0.7%，其次是「生活相關服務業」的21萬612日圓，同比增加1.9%。

如果從貨幣薪資中扣除居民消費價格指數（CPI）的影響， 2019年實際薪資比上一年減少了0.9%，從前一年0.2%的成長，直接轉為負成長。此外，在勞動者每月平均勞動總時長當中，規定內勞動時間為128.5小時，比上年減少2.2%，規定外勞動時間為10.6小時，同比減少1.9%。

和其他主要已開發國家相比，日本的薪資水準一直停滯不前。根據經合組織（OECD）的統計，日本2018年的人均年收入為4萬600美元，只比2000年（4萬500美元）增加了0.2%。而美國的人均年收入為6萬3100美元（2000年為5萬3900美元），德國為4萬9800美元（2000年為4萬3300美元），法國為4萬4500美元（2000年為3萬7100美元）。和這些已開發國家相比，日本人的薪資水準實在很低。

標題圖片：（CORA/PIXTA）