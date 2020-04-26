物資充足，無需恐慌！緊急狀態宣言後，日本生活起了何種變化？

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為阻止新冠肺炎疫情進一步擴散，日本政府發佈了「緊急狀態宣言」，對象為東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫和福岡等七個都府縣，實施時間持續至5月6日，為期一個月。那麼，我們的生活將會發生哪些變化？

政府發佈緊急狀態宣言後，日本各個地方政府負責人紛紛通過新聞發佈會和網站等管道發佈訊息，再次懇請民眾避免非必要和非緊急的外出活動。

為了恢復自由自在的正常生活，無需再受「非必要非緊急」的條件限制，那麼就必須防止疫情擴散，這不僅僅是中央和地方政府的工作，也應該是我們每一個人的努力目標。下面，編輯部為大家梳理一些緊急狀態宣言之下的生活情況。

【原則上照常營業和提供服務】生活必需服務照常進行

電力、燃氣、自來水、通信 醫院、藥店 超市、超商、藥妝店等 電車、巴士、計程車、飛機（新幹線以外的電車不會大幅減少運行班次，按照日常狀態運行。航空公司已經公佈了減少航班的情況。新幹線主要是停止5月連假期間的臨時加運班次） 郵件、快遞、其他物流服務 銀行、證券公司等金融機構、證券交易所

【要求停業或自主停業】在感染風險降低之前克制娛樂活動

劇院、Live house、電影院等娛樂設施 酒店、博物館、圖書館 體育館、保齡球館、溜冰場、高爾夫練習場、棒球打擊練習中心、體育俱樂部 卡巴萊、夜總會、卡拉OK、柏青哥遊戲店、遊戲機房等

【避免非必要非緊急外出】但這些情況下怎麼辦？

○購買食品、生活必需品、藥品



為避免感染，應避開人多的時間段。專家建議在結帳時與前後排隊者保持足夠距離。



大型超市和超商均明確了照常營業的方針。要做到理性消費，無需囤積 ○事前致電醫院



人員密集的候診室具有較高感染風險，應盡可能選擇人少的時間段前往醫院。如非急病，可以自行觀察一段時間。如果疑似感染新冠病毒，應先電話諮詢後再去醫院！ △上下班



通勤不屬於限制外出的範疇，但政府強烈呼籲大家推進遠端辦公和錯峰上班，避免上班途中和工作場所出現人員密集和密切接觸狀況 ○散步和慢跑



應避開人多的時間段和場所。結伴運動和運動聊天都存在感染風險，儘量以單獨運動為好。 ×前往未發佈緊急狀態宣言的地區避難



已經有人在城市感染病毒後出差或回老家，將病毒傳播到地方城鎮，感染家人的案例。而且地方上老年人偏多，一旦感染，極易轉為重症，因此要避免為逃避緊急狀態宣言而前往地方城鎮的行動

標題圖片：PIXTA