日本應屆畢業生就業人氣排行：文科生青睞JTB，理科生喜歡索尼

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新冠肺炎感染擴大，直接影響到了2020年學生們的就業活動。無法如願應試應聘，徒增內心不安…。祈願他們2021年4月都能順利踏入社會，邁出人生精彩的一步。

日本就職資訊公司MYNAVI和《日本經濟新聞》報社以2021年畢業的大學生為對象實施的就業人氣企業排行榜調查顯示，文科類中 JTB集團連續2年位居榜首，理科類中索尼連續4年生獨佔鰲頭。

文科類排名前三的公司與去年相同。而去年位居第12名的東方樂園株式會社（Oriental Land）今年升至第5名，去年排名第14的似鳥（NITORI）今年擠進前10，排名第9，這是自2012年以來的第一次。理科類索尼和味之素連續4年分別了包攬前兩名，而且這兩家公司在文科類中排在前十，展現出穩健的人氣實力。

文科類就業人氣公司排名 理科類就業人氣公司排名 1 JTB集團 索尼 2 全日空（ANA） 味之素 3 東京海上日動火災保險 富士通 4 日本航空（JAL） 三得利集團 5 東方樂園株式會社（Oriental Land） 豐田汽車 6 伊藤忠商事 NTT數據 7 索尼 可果美（KAGOME） 8 味之素 資生堂 9 似鳥（NITORI） 明治集團 10 索尼音樂娛樂公司 日立製作所

出處: MYNAVI/《日本經濟新聞》2021年應屆大學畢業生人氣就業企業排行榜

從男女性別來看人氣企業排行，文科女生普遍喜歡和旅行/運輸/酒店運營有關的企業。這些職種能夠滿足人們遠行，享受特別時光的心願。而學理科的女生選擇的企業，前十名都是食品、生活相關用品的廠商，由此可以看出她們希望從日常來提升生活品質的願望。

文科女生就職人氣企業排名 理科女生就職人氣企業排名 1 JTB集團 味之素 2 全日空（ANA） 可果美（KAGOME） 3 日本航空（JAL） 資生堂 4 東京海上日動火災保險 明治集團 5 東方樂園株式會社（Oriental Land） 三得利集團 6 資生堂 森永乳液 7 HIS 雪印惠乳業 8 Plan・Do・See 高絲 9 索尼音樂娛樂公司 丘比 10 味之素 好侍食品

出處: MYNAVI/《日本經濟新聞》2021年應屆大學畢業生人氣就業企業排行榜

藍色為旅行/運輸/酒店相關企業；Plan・Do・See是一家運營酒店和各類宴會的公司

索尼在文科男生中也很有人氣，位居第二（去年位居第一）。此次調查同時詢問了選擇該企業的理由，文科生擇企理由最多的是「工作穩定」「行業領軍企業」，而「技術力量強」只占擇企理由的2.9%。然而，文科生中有12.9%將「技術力量強」列入選擇索尼的理由。這或許是索尼的創新產品總是能給予人們感動，因而也吸引了文科生，喚起了他們的共鳴吧。

文科男生就職人氣企業排名 理科男生就職人氣企業排名 1 東京海上日動火災保險 索尼 2 索尼 富士通 3 伊藤忠商事 味之素 4 JTB集團 豐田汽車 5 豐田汽車 NTT數據 6 東日本旅客鐵道（JR東日本） 日立製作所 7 全日空（ANA） 東海旅客鐵道（JR東海） 8 味之素 松下 9 似鳥（NITORI） Sky 10 三得利集團 東日本旅客鐵道（JR東日本）

出處: MYNAVI/《日本經濟新聞》2021年應屆大學畢業生人氣就業企業排行榜

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