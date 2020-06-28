日本應屆畢業生就業人氣排行：文科生青睞JTB，理科生喜歡索尼

日本應屆畢業生就業人氣排行：文科生青睞JTB，理科生喜歡索尼工作勞動 財經 社會
新冠肺炎感染擴大，直接影響到了2020年學生們的就業活動。無法如願應試應聘，徒增內心不安…。祈願他們2021年4月都能順利踏入社會，邁出人生精彩的一步。
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日本就職資訊公司MYNAVI和《日本經濟新聞》報社以2021年畢業的大學生為對象實施的就業人氣企業排行榜調查顯示，文科類中 JTB集團連續2年位居榜首，理科類中索尼連續4年生獨佔鰲頭。
文科類排名前三的公司與去年相同。而去年位居第12名的東方樂園株式會社（Oriental Land）今年升至第5名，去年排名第14的似鳥（NITORI）今年擠進前10，排名第9，這是自2012年以來的第一次。理科類索尼和味之素連續4年分別了包攬前兩名，而且這兩家公司在文科類中排在前十，展現出穩健的人氣實力。
|文科類就業人氣公司排名
|理科類就業人氣公司排名
|1
|JTB集團
|索尼
|2
|全日空（ANA）
|味之素
|3
|東京海上日動火災保險
|富士通
|4
|日本航空（JAL）
|三得利集團
|5
|東方樂園株式會社（Oriental Land）
|豐田汽車
|6
|伊藤忠商事
|NTT數據
|7
|索尼
|可果美（KAGOME）
|8
|味之素
|資生堂
|9
|似鳥（NITORI）
|明治集團
|10
|索尼音樂娛樂公司
|日立製作所
出處: MYNAVI/《日本經濟新聞》2021年應屆大學畢業生人氣就業企業排行榜
從男女性別來看人氣企業排行，文科女生普遍喜歡和旅行/運輸/酒店運營有關的企業。這些職種能夠滿足人們遠行，享受特別時光的心願。而學理科的女生選擇的企業，前十名都是食品、生活相關用品的廠商，由此可以看出她們希望從日常來提升生活品質的願望。
|文科女生就職人氣企業排名
|理科女生就職人氣企業排名
|1
|JTB集團
|味之素
|2
|全日空（ANA）
|可果美（KAGOME）
|3
|日本航空（JAL）
|資生堂
|4
|東京海上日動火災保險
|明治集團
|5
|東方樂園株式會社（Oriental Land）
|三得利集團
|6
|資生堂
|森永乳液
|7
|HIS
|雪印惠乳業
|8
|Plan・Do・See
|高絲
|9
|索尼音樂娛樂公司
|丘比
|10
|味之素
|好侍食品
出處: MYNAVI/《日本經濟新聞》2021年應屆大學畢業生人氣就業企業排行榜
藍色為旅行/運輸/酒店相關企業；Plan・Do・See是一家運營酒店和各類宴會的公司
索尼在文科男生中也很有人氣，位居第二（去年位居第一）。此次調查同時詢問了選擇該企業的理由，文科生擇企理由最多的是「工作穩定」「行業領軍企業」，而「技術力量強」只占擇企理由的2.9%。然而，文科生中有12.9%將「技術力量強」列入選擇索尼的理由。這或許是索尼的創新產品總是能給予人們感動，因而也吸引了文科生，喚起了他們的共鳴吧。
|文科男生就職人氣企業排名
|理科男生就職人氣企業排名
|1
|東京海上日動火災保險
|索尼
|2
|索尼
|富士通
|3
|伊藤忠商事
|味之素
|4
|JTB集團
|豐田汽車
|5
|豐田汽車
|NTT數據
|6
|東日本旅客鐵道（JR東日本）
|日立製作所
|7
|全日空（ANA）
|東海旅客鐵道（JR東海）
|8
|味之素
|松下
|9
|似鳥（NITORI）
|Sky
|10
|三得利集團
|東日本旅客鐵道（JR東日本）
出處: MYNAVI/《日本經濟新聞》2021年應屆大學畢業生人氣就業企業排行榜
標題圖片: PIXTA