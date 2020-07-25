兒童遭虐待，受害人數刷新紀錄

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2019年，日本全國公佈的虐童案為1972起，受害兒童達1991人。這兩項資料皆為去年的1.4倍，刷新歷史紀錄。虐待致死兒童為54人。僅員警向兒童諮詢所通報的兒童人數為98,222人，該項資料也為歷史最多。

日本警察廳的統計顯示，2019年給員警報案的虐童事件中，絕大多數為「身體虐待」，達1641起；其次是「性虐待」246起；「心理虐待」50起；「疏忽或放棄養育」35起。從2003年以來的統計看，前兩項沒有發生順序變化，但從2015年開始，原來排在第四的「心理虐待」卻超過了「疏忽或放棄養育」，成為第三名。

虐童案施暴者共2024人，其中最多的「身體虐待」中，施暴者以生父為多（801人），接著依次是生母（492人）、養父或繼父（195人），同居男伴（143人）。在「性虐待」中，男性施暴者也尤為突出。而在「心理虐待」和「疏忽或放棄養育」方面，施暴者多為生母（分別為23人、28人），其次是生父（分別為20人、12人）。

兒童諮詢所收到的來自員警的通報也在逐年增加。2019年為98222人。受員警保護的兒童人數達5553人，相較上一年的4571人，有大幅增加。

另一方面，虐待致死的兒童人數雖然時增時減，但總體呈現出緩慢下降趨勢。2019年為54人，約為2008年（98人）的一半。關於2019年虐待致死的原因，「帶孩子一起自殺」為21人，「出生後不久遭虐待而死」8人，「其他」25人。

其背景原因被認為是，不伴有身體摧殘的虐待及傷害致死的身體虐待近年出現成長趨勢。此外，還有人指出，報案和受害兒童數量在統計上增加，是因為虐待問題受到越來越多人的關注，員警在虐童案方面實施搜查和逮捕行動也更為積極了。

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