通過矯正教育，抑制性犯罪的再犯

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為了預防性犯罪者二次犯罪，日本在刑事設施（監獄、少年監獄、拘留所的總稱—譯註）中實施了名為「性犯罪者處遇項目」的培訓。結果表明，與未接受培訓人員相比，接受培訓的人員再犯率控制在了79%。法務省由此確認，「培訓產生了抑制效果」。

該項目的實施，旨在讓犯人認識到自己存在的問題並謀求改善，學到防止重新犯罪的具體方法。培訓以一個單元100分鐘，每週一次或兩次的進度進行，分為集體指導或個別指導兩種形式，根據每個服刑犯人的不同情況，學習時間也有所不同，分為高強度（9個月）、中強度（7個月）、低強度（4個月）三種。

根據2020年3月公佈的研究報告，針對2012～2014年出獄的原服刑人員3年內的再犯率，調查了兩組數據，即認為培訓很有必要，實際接受了培訓的一組（1444人）和未接受培訓的一組（324人）。

接受培訓的一組再犯率為27.3%，比未接受培訓的一組（38.0%）低10.7%。如果將再次犯罪具體縮小到性犯罪，則整體上再犯率更低，前者為15.0%，後者為22.5%，兩者相差7.5%。

若單從刑滿出獄的原強姦罪犯來看，接受培訓的一組再犯率（21.9%）比未接受培訓一組（34.2%）低12.3%。而從犯過強制猥褻罪或違反《困擾行為防止條例》等的刑滿釋放人員中，並沒能獲得證明培訓有效的數據。

從接受培訓時間上來看，中強度組人員的再犯率（19.4%）比未接受培訓組的再犯率（34.3%）低14.9%，但從高強度學習組中未能獲得證明培訓有效的數據，而低強度學習組因標本數量少而未做分析。

性犯罪者處遇項目的內容

項目 方法 高強度 中強度 低強度 開課說明 講義 準備項目 集體指導 必修 必修 — 正課 第1課 自我管理 集體指導

個別課題 必修 必修 必修

（縮減版） 第2課 認識的偏差與改變方法 集體指導

個別課題 必修 選修 — 第3課 人際關係與親密性 集體指導

個別課題 必修 選修 — 第4課 情緒管理 集體指導

個別課題 必修 選修 — 第5課 共鳴與對被害者的理解 集體指導

個別課題 必修 選修 — 複習和鞏固 個別課題

集體指導

法務省針對「所有接受培訓人員、中強度培訓、強姦罪」這三項，做出了「培訓指導有效」的評價。而針對未能獲得培訓成果統計數據支持的高強度培訓，法務省分析「有可能是因為教育指導時間不夠」，在強制猥褻罪等服刑人員方面，法務省分析認為「在指導方式上需要再行研討」。

標題圖片： Santo/PIXTA