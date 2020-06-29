日本資料庫

通過矯正教育，抑制性犯罪的再犯

社會

為了預防性犯罪者二次犯罪，日本在刑事設施（監獄、少年監獄、拘留所的總稱—譯註）中實施了名為「性犯罪者處遇項目」的培訓。結果表明，與未接受培訓人員相比，接受培訓的人員再犯率控制在了79%。法務省由此確認，「培訓產生了抑制效果」。
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該項目的實施，旨在讓犯人認識到自己存在的問題並謀求改善，學到防止重新犯罪的具體方法。培訓以一個單元100分鐘，每週一次或兩次的進度進行，分為集體指導或個別指導兩種形式，根據每個服刑犯人的不同情況，學習時間也有所不同，分為高強度（9個月）、中強度（7個月）、低強度（4個月）三種。

根據2020年3月公佈的研究報告，針對2012～2014年出獄的原服刑人員3年內的再犯率，調查了兩組數據，即認為培訓很有必要，實際接受了培訓的一組（1444人）和未接受培訓的一組（324人）。

接受培訓的一組再犯率為27.3%，比未接受培訓的一組（38.0%）低10.7%。如果將再次犯罪具體縮小到性犯罪，則整體上再犯率更低，前者為15.0%，後者為22.5%，兩者相差7.5%。

若單從刑滿出獄的原強姦罪犯來看，接受培訓的一組再犯率（21.9%）比未接受培訓一組（34.2%）低12.3%。而從犯過強制猥褻罪或違反《困擾行為防止條例》等的刑滿釋放人員中，並沒能獲得證明培訓有效的數據。

從接受培訓時間上來看，中強度組人員的再犯率（19.4%）比未接受培訓組的再犯率（34.3%）低14.9%，但從高強度學習組中未能獲得證明培訓有效的數據，而低強度學習組因標本數量少而未做分析。

性犯罪者處遇項目的內容

項目 方法 高強度 中強度 低強度
開課說明 講義
準備項目 集體指導 必修 必修
正課
第1課  自我管理 集體指導
個別課題		 必修 必修 必修
（縮減版）
第2課  認識的偏差與改變方法 集體指導
個別課題		 必修 選修
第3課  人際關係與親密性 集體指導
個別課題		 必修 選修
第4課  情緒管理 集體指導
個別課題		 必修 選修
第5課  共鳴與對被害者的理解 集體指導
個別課題		 必修 選修
複習和鞏固 個別課題
集體指導

法務省針對「所有接受培訓人員、中強度培訓、強姦罪」這三項，做出了「培訓指導有效」的評價。而針對未能獲得培訓成果統計數據支持的高強度培訓，法務省分析「有可能是因為教育指導時間不夠」，在強制猥褻罪等服刑人員方面，法務省分析認為「在指導方式上需要再行研討」。

標題圖片： Santo/PIXTA

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