東京，送交員警的遺失現金總額高達38.84億

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日本警視廳公佈，2019年一年內，東京都員警收到的遺失物為4,152,190件（較上年成長0.3%），其中現金達38億8423萬日圓（同比成長1.2%）。

遺失現金的上交金額連續4年刷新記錄。報失的現金總額為84億3952萬日圓，如果簡單換算，那麼送交給員警的遺失現金總額占報失金額的46.02％。2018年該數值為45.7％。雖然東京居大不易，但人們似乎依然保持著拾金不昧的公德心。

員警收到的遺失物總數上升至4,532,563件（同比成長0.8%）。其中最多的是駕照、信用卡等「證件類」，共774,697件，占整體的17.1%；其次是交通IC卡、月票、商品券等「有價證券類」，共557,614件（占比12.3%），「衣物鞋類」490,571件（占比10.8%），「錢包類」371,890件（占比8.2%），「雨傘」349,287把（占比7.7%）。

遺失手機有半數找回失主

「丟了」「放在哪裡忘拿了」的手機共247,771部。東京都日均遺失手機數約670部。而撿到後上交給員警的有153,015部，也就是說，約半數的遺失手機最終回到「失主」身邊。

警視廳表示，收到的遺失物如果3個月之後未有失主招領，那麼拾得者就成為新的所有者。不過，若拾得者2個月內未領走遺失物，則所有權將從拾得者轉至各都道府縣。

從拾得遺失物的處理情況來看，員警收到的遺失現金（38億8423萬日圓）中有28億4460萬日圓已歸還失主，交給拾得者和東京都的分別有5億4014萬日圓和4億9177萬日圓。

標題圖片： makaron/PIXTA