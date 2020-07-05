兩位帥氣地方首長，在應對新冠疫情中備受矚目：北海道鈴木知事和大阪府吉村知事簡介

在應對新冠病毒疫情蔓延中，人們的目光還投向了在各地指揮抗疫的眾位知事。其中，北海道知事鈴木直道（圖左）和大阪府知事吉村洋文更是一躍成為了全國之星。他們一位是在東京都政府工作期間在職讀完大學的清寒學生，一位則是律師出身的精英，兩人在截然不同的人生之路上走到了今天並大顯身手，本文就為讀者簡單介紹一下他們經歷。

日本各地疫情不同對策也各異，各都道府縣的知事都被賦予了許多許可權，他們的決斷力和行動力也經受了考驗。由於比平時更加頻繁地出現在各種新聞報導之中，本地居民自不待言，知事們還受到了全國民眾的關注，成為大家評頭論足的對象。

其中，北海道知事鈴木直道就一躍成為了當紅人物。2月26日，他在全國率先做出要求北海道境內所有公立中小學停課的決定，28日發佈了道內緊急事態宣言，要求道內民眾避免非必要非緊急的外出。其行動之迅速，甚至對後來中央政府的應對措施也產生了影響，一舉在全國打響了知名度。此外，在中國和臺灣等地，這位「帥氣知事」也成為了熱議人物。

而大阪府知事吉村洋文，也經常在媒體上露面，現在的曝光度和東京都知事小池百合子可謂不相伯仲。針對大阪市內4家Live house發生群聚感染事件，吉村知事明確表示將積極面向公眾發佈資訊，以阻止疫情進一步擴散，篩查出了來自多個都府縣的觀眾。3月20日，日本開始3連假，他又要求大阪民眾避免在大阪和兵庫縣之間往來，充分發揮了個人的決斷力和應變力。日本政府5月4日宣佈延長緊急事態宣言時效後，他於次日公佈了「大阪模式」，這是一個旨在分步解除居家隔離和暫停營業等禁令的地方性標準。由於經常對中央政府說出強硬言詞，加上外表精神幹練，他贏得了民眾廣泛好感；由於工作太過拼命，SNS上甚至出現了「#吉村快睡吧」話題，寫滿了大家為他加油的評語。

鈴木知事39歲，是全國最年輕的知事。吉村知事44歲，是第2年輕的知事。兩人都是以市長身分在2019年4月的選舉中當選為知事的，僅僅過了不到1年時間就遭遇了新型冠狀病毒這個棘手的問題。

鈴木知事和吉村知事簡歷

北海道知事鈴木直道 大阪府知事吉村洋文 就任日 2019年4月23日 2019年4月8日 前職 夕張市市長 大阪市市長 黨派 無黨派 大阪維新會（代理黨首） 出生日期 1981年3月14日 1975年6月17日 出生地 埼玉縣 大阪府 最終學歷 法政大學法學系畢業 九州大學法學系畢業 最初職業 東京都政府職員（高中畢業後） 律師 家庭成員 妻子 妻子、3子（一個兒子、一對雙胞胎女兒） 運動經歷 大學拳擊隊隊長 高中橄欖球隊 座右銘 失去錢財是小事。

失去名譽是大事。

但失去勇氣則失去了一切 有志者事竟成

吉村知事高中時就讀於大阪名校生野高中，大學畢業當年就通過了司法考試。2011年，在吉村為其當過顧問律師的歌手家鋪隆仁（已故）的建議下，他決定投身政壇並當選大阪市議員。2014年，他當選眾議員，邁入國家政壇。但之後大阪維新會黨首、原大阪市市長橋本徹引退，為繼承其政治思想，吉村毅然決定參加大阪市長選舉，並成功當選。他十分熱愛家鄉，提出了「力爭推動大阪進一步發展！！」的口號。

與自小至今一直走在輝煌的精英之路上的吉村形成鮮明對比，鈴木知事曾是一個飽嘗艱辛的清寒學生。父母離異後，考慮到家中經濟條件，他放棄了考大學，1999年高中畢業後進入東京都政府工作。他一邊工作一邊攻讀法政大學的夜大課程，還在大學拳擊隊當過隊長，4年後完成了學業。2008年，他被調往出現財政破產問題的北海道夕張市任職。雖然原定的任期是1年，但他主動提出延長1年，致力於振興當地經濟。回到東京都政府後，他被安排在東京都知事本局總務部工作，又被借調到內閣府，後來應夕張市民眾的強烈要求，他參加了該市市長選舉，年僅30歲零一個月就當選了市長。

走馬上任後，他主動降薪70%，並砍去了自己所有的退休金和社交費用，成為年薪約250萬日圓的「日本薪資最低的地方政府首長」，由此引發民眾熱議。他曾採取大膽措施，親自向JR鐵路公司方面建議停止運行乘客稀少的列車線路，並給出了替代方案，致力於打造緊湊型城市，同時也大力嘗試通過當地特產夕張哈蜜瓜的高級產品銷售方式重振地方財政。就任北海道知事後，他也主動申請削減了30%的薪資和退休金。

一個是霸氣外露，像機關槍般快言快語的吉村知事，一個是說話像字斟句酌般低調穩重的鈴木知事。儘管類型不同，但兩人都擁有非同一般的決斷力和行動力。先於其他府縣採取的大膽措施，或許容易讓人覺得是年輕氣盛之舉，但兩人的座右銘，濃縮著他們各自對政治的態度。

兩人之所以成為全國關注的紅人，或許正是因為他們作為一方首長傳遞出了「守護民眾生命和生活」的堅定意志。這似乎也將為人們心中未來的地方首長形象產生影響。

標題圖片：北海道知事鈴木直道（左）和大阪府知事吉村洋文（時事）