「一天8000步」每月不到一次：不喜步行的日本人

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據說步行不僅能預防生活方式病，對減輕壓力也有很好的效果。厚生勞動省將成年人每天的目標步數定為8000步。但是，一般社團法人STRESS-OFF ALLIANCE的調查顯示，有一大半日本人沒有「步行的習慣」。

東京都健康長壽醫療中心研究所的調查分析顯示，每天行走的平均步數每增加1000步（相當於徒步10分鐘），抑制某些疾病發病的可能性也會隨之增加。而具有健康效果的最大值被認為是8000步，抑鬱症、癌症、腦中風、心臟病、認知症自不待言，步行還有助於預防高血壓、糖尿病和代謝徵候群。該研究所的青柳幸利先生提倡「每天走8000步，其中20分鐘要快走」。

一般社團法人STRESS-OFF ALLIANCE（澀谷區）成立於2018年10月，就壓力性疲勞問題，由產官學(企業、國家機關、大學與研究機構——譯注)各路專家組成的研究團隊，從不同的研究角度對此展開研究。2019年3月，以全國14萬人（男女各7萬人）為對象實施了名為「心之體力測定」的網上調查，著眼於「8000步」，總結了步行習慣以及它與壓力之間的關係。

針對「『一天8000步』的步行頻次」問項，女性有69.7%、男性有62.4%回答「每個月不到一次」。回答「每週一次以上」的，女性僅為18.5%、男性止於26%。有步行習慣的人，從性別來看，女性更少；從年齡來看，20多歲的男性和20～39歲的女性更少。

從都道府縣來看，每週4次以上「1天走8000步」的人，無論男女，排名前列的多分佈在通勤時間相對較長的首都圈；而觀察一下排名靠後的地區，可以發現男性分佈在多雪地區，女性則分佈在四國地區。

各都道府縣 「1天走8000步」每週4次以上的人口比例（前5位和後5位）

女（％） 男（％） 1 東京 10.7 神奈川 17.5 2 神奈川 10.7 東京 17.2 3 京都 10.2 千葉 16.9 4 大分 9.2 埼玉 16.1 5 埼玉 8.7 奈良 15.6 43 德島 4.4 宮崎 9.7 44 高知 4.4 櫪木 9.6 45 山形 4.3 秋田 8.7 46 佐賀 3.4 新潟 8.6 47 香川 2.9 山形 8.3

出處: STRESS-OFF ALLIANCE

從壓力大小來分析，壓力低的男性保持每週走步4次以上、壓力低女性保持每週走步1次以上習慣的人較多。調查發現，在步行運動頻次和健康滿意度的關聯上，無論男女， 「每週一次以上」的人滿意度有所提升，保持 「每週4次以上」習慣的人，其健康滿意度非常高。

由於新冠疫情的擴大，政府要求人們減少不必要的外出，很多企業也推行在家辦公模式，估計很多人走路的機會都減少了。在接觸緊急狀態宣言之後，原有的「每天通勤」模式也有所改變，通勤和在家工作相結合的混合型辦公方式正在增加。

保持健康是對抗感染病的有效方式。但成群結隊，一邊大聲聊天一邊散步是絕對不行的，若獨自一人或少數幾個人一起步行運動，那麼感染的風險據說還是比較低的。佩戴口罩，選擇人少的時間和地方，與他人保持2公尺以上的距離，回家後不忘漱口、洗手——遵守這些感染病的基本防範措施，將步行運動納入自己的日常生活之中，您意下如何呢？

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