新型冠狀病毒下生活改變？勤於除菌洗手、懶於化妝了？

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遠程辦公只是將工作地點從辦公室轉變到家中，但緊張感絲毫未變！雖說如此，既然不與人直接見面了，似乎也就無心再去化好妝穿上一本正經的西裝外套了。花王公司的調查同樣顯示，化妝的人正在減少中。

因新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，人們的日常生活正在發生巨大的改變， 「遠程辦公」、「回避『三密』（密閉、密集、密接）」等新型生活方式得到積極推進。花王公司實施的問卷調查結果顯示，幾乎所有人都表示「這個冬春季節採取某些病毒及傳染病預防措施」，其中較多的依序是「洗手（94%）」、「戴口罩（84%）」、「漱口（77%）」、「使用手指除菌消毒液（70%）」。

與2018年針對「流行性感冒對策」實施的同一調查結果相比，此次選擇「使用手指除菌消毒液」的人增加了44%，「戴口罩」、「避開人群」、「室內換氣」等比例都大幅增加，可見肺炎的流行正改變著人們的行為模式。

家住首都圈的已婚女性，在被問及肺炎給日常生活帶來了怎樣的變化時，回答對日常用品進行除菌並保持整潔的增加，而回答化妝次數「減少」的人增加了14～21%。這可能是因為工作方式的改變使人與人直接接觸的機會減少，購物時也會理所應當地佩戴口罩，所以出現了懶於化妝的傾向吧。

標題圖片：PIXTA