日本資料庫

在居家抗「疫」期間，千葉縣曾發生了兩次震度4級的地震。因為新冠肺炎正在流行，所以許多人擔心「如果現在發生大地震的話…」。筆者對2020年內已經發生的震度3級以上的地震展開統計，並與過去的資料進行對比。在地震大國日本，無論何時，都不能怠於防災。

5月4日和6日，日本發生了以千葉縣北部為震源且最大震度為4級的地震。6日發生地震時，首都圈有明顯震感，東京都、埼玉縣和神奈川縣都觀測到了震度3級的地震。4月下旬，長野縣頻發震度3級以上的地震。在因新冠肺炎疫情蔓延，人們儘量避免外出時期，SNS上可以看到很多「地震特別多」、「如果疫情尚在流行的同時，又發生了南海地震的話…」這類擔心話題。

今年的地震並不比往年多

筆者利用氣象廳震度資料庫，對2020年1月至5月期間，日本全國震度3級以上的地震情況進行了檢索。與1～3月相比，4～5月以後的地震發生次數的確略有增多。

那麼，與近5年的1～5月的相關資料相比又如何呢？

圖表明確顯示，今年的地震並非特別多。2016年4月14日和16日，發生了震度7級的「熊本地震」，僅4月份，就出現了457次震度3級以上的地震。其中絕大部分的震源地都集中在熊本縣和大分縣。

現代科學還很難正確預測「在某地，幾天以內會發生震度幾級的地震」。2016年，從1月至發生首次震度7級的地震的4月14日晚上9點26分為止，日本全國共發生了48次震度3級以上的地震，其中沒有一次震源地位於熊本。雖然地震次數是一項寶貴的資料，但畢竟也只是一種參考資料而已。

把口罩和香皂放進防災用品袋裡了嗎？

誰都應該有過這麼一種體驗吧——在室外行走或運動時，感覺不到地震，但安靜地待在家裡時，卻會感到搖晃得特別厲害。5月4日的地震和6日的地震分別發生在晚上10點多、深夜2點前這種容易讓人感受到搖晃的時間段。居家抗疫期間，外出人數大減，再加上對疫情肆虐的恐懼和對未來的不安，可能使人們對地震變得格外警覺和敏感。

在地震大國日本，至今為止已發生了多次大地震。雖然不應毫無理由無地小題大做，但保持「地震任何時候都可能襲來」的警戒心態也絕非徒勞。

原本在人多密集且衛生狀況堪憂的避難場所，感冒和流感等傳染病的預防十分重要。您在防災用品袋中是否已經放好了口罩、消毒液、肥皂、濕紙巾呢？在新冠肺炎疫情結束之前，充分儲備除菌及衛生用品應該也很有必要。避難所可能還會經常打開門窗通風換氣，因此，日常防災用品中還可以「額外」準備一些衣物，以便應對溫度的變化。平日裡多一份準備，災害發生時就可多一份安心。

標題圖片：熊本地震的避難所裡戴著口罩的居民