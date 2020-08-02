駕照持有者人數減少，貨車司機短缺令人擔憂

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自1969年以來一直呈成長趨勢的駕照持有者人數從2019年起首次出現減少。雖然第一類和第二類駕照中的普通駕照數量依舊保持成長，但大型車輛等其他種類的駕照卻在減少。另一方面，開具駕駛經歷證明的數量在繼續增加。

根據日本警察廳每年3月公佈的駕照統計，2019年駕照持有者約為8216萬人，較上年減少了約15萬人。從1969年（約2478萬人）以來，駕照持有者人數持續保持成長，然而，自2014年前後開始，成長趨勢趨緩。該項駕照統計，除普通駕照之外，還包含了大型車輛和機車等所有類型。如果一人持有多種駕照，則只計入難度係數最高的駕照。

持有者人數減少的駕照，從種類來看，無論是用於公共道路行駛的第一類駕照，還是商務用的第二類駕照，2019年只有普通駕照的數量較上年增加，大型特殊車輛駕照、大型車輛駕照、小型特殊車輛駕照等均出現減少情況。比如，第二類駕照中，大型車輛駕照持有者約87萬，較上年減少3%，而普通駕照約4.4萬人，同比成長逾50%。

主要的駕照種類

大型車輛 卡車、公車、油罐車、攪拌車等 大型特殊車輛 推土機、汽車起重機、挖土機等 中型車輛 中型卡車、小型公車等 普通車輛 轎車、輕型車等

另一引人注目的變化是，日本2002年開始實施駕駛經歷證明制度，近年來申請開具證明者人數出現顯著成長趨勢。制度實施後最初的10年裡，證明開具數量只停留在微增狀態。但2012年起，駕駛經歷證明與駕照擁有了同等的身分證明效力，此後發放數量呈現了急增之勢。或許是受老年司機造成交通事故的報導的影響，許多人自主返還駕照，使得開具駕駛經歷證明的數量持續增加，2019年較上年成長16萬份，約達52萬份。

不同年份駕駛經歷證明的開具數量

2019年 2018年 65～69歲 53,903 27,115 70～74歲 148,013 74,354 75～79歲 107,525 95,738 80～84歲 116,116 93,514 85歲以上 71,472 55,474 總計 519,188 358,740

出處：警察廳《駕照統計》

標題圖片：Fast&Slow / PIXTA