日本全國的圖書館，15年增加了2成以上

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日本各地圖書館共有約3,360家，註冊用戶超過3,300萬，每年借閱圖書達6億5000萬冊。

文部科學省最近發佈的2018年度社會教育統計資料顯示，截至2018年10月1日，日本全國的圖書館（包含同類設施）數量達到3,360家，與上一次即2015年度的調查相比，增加了29家，與2002年度相比增加618家。儘管這十幾年中少子老齡化程度不斷加重，但圖書館的數量仍然有了大幅增加。

2017年在圖書館借閱圖書的人數（用戶數量）總計達1億7789萬人（如果1位讀者1年借閱10次，則按10名用戶計算）。註冊用戶3379萬人，借閱圖書達6億5378萬冊。

其中僅小學生的註冊人數就有340萬人，利用人數總計1896萬人，兒童類圖書的借閱量為1億973萬冊。

比較上次，也就是2014年度的調查資料，註冊使用者增加了242萬人（7.7%）。不過，實際利用者人數和借閱圖書量都稍有減少。

除了圖書館，如果再加上公民館、博物館等社會教育設施，總數在2018年達到90,311個，較之前次調查（2015年度）增加了318個。不過，與2005年度的峰值94,998相比，減少了4,687個。

2018年度全國共有公民館（包含類似設施）14281個。這個數字與2015年度相比減少560個，與2005年度相比減少3,901個。而博物館的數量反而一點一點地增加，2018年度達到1,286家。

社會教育相關設施的總數與圖書館、博物館、公民館數量的變化

年度 總數 圖書館 博物館 公民館 2002 94,392 2,742 1,120 18,819 2005 94,998 2,979 1,196 18,182 2008 94,540 3,165 1,248 16,566 2011 91,221 3,274 1,262 15,399 2015 89,993 3,331 1,256 14,841 2018 90,311 3,360 1,286 14,281

出處：文部科學省《社會教育統計》

標題圖片： En dehors/PIXTA