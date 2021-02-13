日本全國的圖書館，15年增加了2成以上

日本全國的圖書館，15年增加了2成以上社會 文化
日本各地圖書館共有約3,360家，註冊用戶超過3,300萬，每年借閱圖書達6億5000萬冊。
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文部科學省最近發佈的2018年度社會教育統計資料顯示，截至2018年10月1日，日本全國的圖書館（包含同類設施）數量達到3,360家，與上一次即2015年度的調查相比，增加了29家，與2002年度相比增加618家。儘管這十幾年中少子老齡化程度不斷加重，但圖書館的數量仍然有了大幅增加。
2017年在圖書館借閱圖書的人數（用戶數量）總計達1億7789萬人（如果1位讀者1年借閱10次，則按10名用戶計算）。註冊用戶3379萬人，借閱圖書達6億5378萬冊。
其中僅小學生的註冊人數就有340萬人，利用人數總計1896萬人，兒童類圖書的借閱量為1億973萬冊。
比較上次，也就是2014年度的調查資料，註冊使用者增加了242萬人（7.7%）。不過，實際利用者人數和借閱圖書量都稍有減少。
除了圖書館，如果再加上公民館、博物館等社會教育設施，總數在2018年達到90,311個，較之前次調查（2015年度）增加了318個。不過，與2005年度的峰值94,998相比，減少了4,687個。
2018年度全國共有公民館（包含類似設施）14281個。這個數字與2015年度相比減少560個，與2005年度相比減少3,901個。而博物館的數量反而一點一點地增加，2018年度達到1,286家。
社會教育相關設施的總數與圖書館、博物館、公民館數量的變化
|年度
|總數
|圖書館
|博物館
|公民館
|2002
|94,392
|2,742
|1,120
|18,819
|2005
|94,998
|2,979
|1,196
|18,182
|2008
|94,540
|3,165
|1,248
|16,566
|2011
|91,221
|3,274
|1,262
|15,399
|2015
|89,993
|3,331
|1,256
|14,841
|2018
|90,311
|3,360
|1,286
|14,281
出處：文部科學省《社會教育統計》
標題圖片： En dehors/PIXTA